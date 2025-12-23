Stravična nesreća u Dalmaciji: Teretnjak sletio s ceste i zabio se u stablo, vozač teško ozlijeđen

U ponedjeljak, 22. prosinca oko 15,30 sati u Pirovcu u ulici Put Sv. Ante dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća se dogodila tako da je 54-godišnjak, upravljajući teretnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, na ravnom dijelu ceste, iz zasad neutvrđenih razloga, iz svoje desne (istočne) prometne trake prešao udesno na zemljano-travnatu površinu, uslijed čega je desnom stranom vozila udario u krošnju stabla bora, a potom nastavio daljnju vožnju u smjeru sjevera. Pritom je prednjim desnim dijelom vozila udario u suhozid i u stablo gdje se i zaustavio.

U Općoj bolnici u Šibeniku vozaču su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija provodi daljnje radnje u cilju utvrđivanja uzroka nastanka prometne nesreće, priopćili su iz PU Šibensko-kninske.