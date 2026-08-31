Stravična nesreća odnijela još jedan život: U sudaru dvaju automobila jedan vozač poginuo, drugi teško ozlijeđen

U prometnoj nesreći na raskrižju dviju županijskih cesta kod Đakova poginuo je 67-godišnji vozač, a 29-godišnjak je teško ozlijeđen.

Nesreća se dogodila danas oko 13 sati na raskrižju županijskih cesta 4189 i 4163 na relaciji Trnava–Lapovci, izvijestila je osječko-baranjska policija.

Stariji vozač preminuo u bolnici

Prema prvim informacijama, 67-godišnji vozač osobnog automobila oduzeo je prednost prolaska 29-godišnjem vozaču osobnog automobila.

Od zadobivenih ozljeda 67-godišnjak je preminuo u KBC-u Osijek, a 29-godišnjaku su u Općoj bolnici Slavonski Brod utvrđene teške tjelesne ozljede, piše Telegram.