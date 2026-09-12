Stravična nesreća na istoku Hrvatske: Automobilom sletio s ceste kod škole, nije mu bilo spasa

Teška prometna nesreća dogodila se u subotu ujutro u Mihaljevcima kod Požege, a jedna je osoba izgubila život.

Prema prvim informacijama, vozač osobnog automobila iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika. U nesreći je zadobio ozljede od kojih je preminuo.

Nesreća se dogodila u Ulici Stjepana Radića, u blizini škole, potvrđeno je iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave požeško-slavonske.

Na mjesto tragedije izašli su policijski službenici koji će obaviti očevid.

Više informacija o uzroku i okolnostima ove teške prometne nesreće trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog očevida.