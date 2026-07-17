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Stravična nesreća kod Plitvica: Vozilo završilo iznad provalije, ozlijeđena djeca prevezena helikopterom

Na teren su izašli vatrogasci, policijski službenici, djelatnici Hitne medicinske pomoći i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS)

Prava drama odvijala se u petak u okolici Plitvičkih jezera, gdje je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste u smjeru Poljanka i ostao visjeti iznad provalije.

Prema informacijama Policijske uprave ličko-senjske, vozilo je nakon slijetanja ostalo visjeti iznad provalije, zbog čega je pokrenuta zahtjevna akcija spašavanja, prenosi 24 sata.

Na teren su izašli vatrogasci, policijski službenici, djelatnici Hitne medicinske pomoći i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), koji su oko 12.15 sati uspjeli izvući vozilo.

U automobilu se nalazilo pet državljana Danske. Dvoje djece zbog zadobivenih ozljeda helikopterom je prevezeno u Klinički bolnički centar Rijeka.

Iz policije navode da priroda njihovih ozljeda zasad nije poznata, no ističu kako djeca nisu životno ugrožena.

Okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida.

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