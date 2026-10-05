Stravičan zločin u Srbiji: Osumnjičen da je ubio i raskomadao majku, dijelove tijela pronašli u zamrzivaču

Stravičan zločin potresao je Kumane u Srbiji. M. S. (40) osumnjičen je da je u obiteljskoj kući zlostavljao i ubio svoju majku Slavicu S., nakon čega je, prema informacijama iz istrage, raskomadao njezino tijelo. Dijelovi tijela navodno su pronađeni u zamrzivaču.

Više javno tužiteljstvo u Zrenjaninu 4. listopada donijelo je nalog za provođenje istrage zbog sumnje na teško ubojstvo, a 40-godišnjaka se tereti i za neovlašteno posjedovanje droge.

Prema sumnjama tužiteljstva, majku je ubio neutvrđenog dana između 2. rujna i 1. listopada ove godine, a prethodno ju je zlostavljao. Prilikom pretrage kuće 1. listopada pronađeni su i kanabis i kokain.

Kći prijavila nestanak majke

Zločin je otkriven nakon što je kći ubijene žene, odnosno sestra osumnjičenika, policiji prijavila da joj se majka danima ne javlja.

Slavica S., umirovljena liječnica, došla je u obiteljsku kuću u Kumanu kako bi posjetila sina. Nakon prijave nestanka policija je otišla na adresu, gdje je pronađeno njezino tijelo.

Dežurni tužitelj obavio je očevid, a prema informacijama iz istrage dijelovi tijela pronađeni su u zamrzivaču.

Na prijedlog tužiteljstva Viši sud u Zrenjaninu odredio je M. S. istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela te zbog uznemirenja javnosti.

Susjedi: „Sin je oduvijek bio problematičan“

Mještani Kumana za ubijenu ženu i njezina pokojnog supruga imaju samo riječi hvale, dok tvrde da je njihov sin godinama imao problema.

„O Slavici i njezinom pokojnom suprugu svatko u selu može reći samo najbolje, imali su skladan brak. Međutim, sin je oduvijek bio čudan. Stalno se svađao s ocem, a kasnije se pokazalo da ima i ozbiljnih problema s drogom“, ispričali su susjedi.

Prema navodima izvora bliskog istrazi, protiv M. S. ranije su dvaput podnošene prijave zbog nasilja u obitelji. Izvor tvrdi da mu je nakon jednog slučaja izrečena uvjetna kazna, dok mu je nakon ponovljenog nasilja određeno liječenje u zatvorskoj bolnici.

Nakon liječenja, prema istom izvoru, pušten je na slobodu uz nastavak liječenja. Nakon smrti njegova oca brigu o njemu preuzela je majka.

M. S. trenutačno se nalazi na psihijatrijskom odjelu, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti Slavice S. i događaja koji su joj prethodili.