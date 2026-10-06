Stravičan zločin u Dalmaciji: Unuk (24) osumnjičen da je oštrim predmetom usmrtio baku

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje te za teško ubojstvo 73-godišnje žene u Zadru osumnjičila 24-godišnjeg muškarca. Nakon završetka istrage predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Prema policijskim informacijama, zločin se dogodio u ponedjeljak, 5. listopada, oko 13.50 sati u zadarskom naselju Stanovi.

Policija sumnja da je 24-godišnjak došao u stan u kojem je živjela 73-godišnjakinja te je usmrtio oštrim predmetom.

Nakon dolaska policijskih službenika na mjesto događaja, osumnjičeni muškarac odmah je stavljen pod policijski nadzor.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, nakon čega je tijelo preminule žene prevezeno na Odjel patologije radi obdukcije.

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni 24-godišnjak unuk je ubijene 73-godišnjakinje. Baka i unuk, prema istim informacijama, nisu živjeli zajedno.

Policija je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 24-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje da je počinio teško ubojstvo.