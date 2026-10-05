Stravičan slučaj: Otac optužen za incest s 14-godišnjom kćeri, njihova beba pronađena mrtva

Meksičke vlasti spasile su 14-godišnju djevojčicu iz okruga Monterey u Kaliforniji, a njezin otac je uhićen. Slučaj je povezan sa smrću novorođenčeta koje je u kolovozu pronađeno uz cestu, a za koje istražitelji vjeruju da ga je rodila upravo spašena tinejdžerica, prenosi Los Angeles Times.

Prema navodima šerifova ureda, otac djevojčice Sergio Galvez Perez ujedno je i otac preminule bebe. Protiv njega su podignute optužbe za incest i seksualno zlostavljanje djeteta.

Djevojčica pronađena u Meksiku

U potrazi za 14-godišnjakinjom sudjelovali su detektivi šerifova ureda, FBI i meksičke vlasti. Otac i kći posljednji su put prije nestanka viđeni 4. kolovoza u Salinasu u Kaliforniji.

Tijekom operacije spašavanja meksičke vlasti uhitile su Pereza nakon što je kod njega pronađena droga. Obaviještene su i o optužbama koje ga čekaju u okrugu Monterey.

Djevojčica je spašena te se trenutačno nalazi na sigurnom i pod skrbi nadležnih meksičkih institucija.

Beba pronađena mrtva uz cestu

Slučaj je povezan s novorođenčetom koje su vlasti nazvale "Baby Angelita", a koje je u kolovozu pronađeno mrtvo uz cestu. Istražitelji vjeruju da je upravo 14-godišnja djevojčica bila majka djeteta.

Šerifov ured najavio je konferenciju za medije na kojoj bi trebali biti objavljeni dodatni detalji istrage i okolnosti cijelog slučaja.