Stravičan prizor: Vozilo sletjelo sa ceste, djeca prevezena helikopterom

Teška prometna nesreća dogodila se kod Plitvičkih jezera, gdje je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i završio na strmoj padini iznad provalije. Među putnicima je bilo i djece, a dvoje ozlijeđenih mališana helikopterom je prevezeno u riječki KBC. Na mjesto nesreće odmah su upućeni policija, vatrogasci, djelatnici Hitne medicinske pomoći i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Uslijedila je zahtjevna akcija izvlačenja putnika i vozila sa strmine.

Automobil završio ispod razine ceste

Prizori s mjesta nesreće najbolje pokazuju koliko je situacija bila ozbiljna. Riječ je o uskoj cesti koja prolazi kroz gustu šumu, dok se uz sam rub kolnika nalazi strma i vegetacijom obrasla padina.

Automobil je nakon slijetanja završio ispod razine prometnice, na iznimno nepristupačnom terenu iznad provalije. S ceste se vozilo gotovo nije moglo ni vidjeti, a spasilačke službe morale su koristiti užad i posebnu opremu kako bi došle do unesrećenih. Vatrogasna vozila, vozila Hitne pomoći i druga interventna vozila zauzela su gotovo cijelu prometnicu, dok su se spasioci spuštali niz padinu prema automobilu, piše Danas.hr.

Djeca prevezena helikopterom

U vozilu se nalazilo petero državljana Danske. Dvoje ozlijeđene djece zbog ozbiljnosti situacije helikopterom je prevezeno u Klinički bolnički centar Rijeka. Prema prvim informacijama, djeca nisu životno ugrožena. Ostalim putnicima pomoć je pružena na mjestu nesreće.

Zahtjevna akcija spašavanja

Intervencija hitnih službi trajala je satima, a vozilo je sa strmine izvučeno oko 12.15 sati. Brza reakcija vatrogasaca, policije, medicinskih djelatnika i HGSS-a bila je ključna s obzirom na iznimno opasan položaj u kojem se automobil zaustavio. Policija će očevidom utvrditi sve okolnosti nesreće, kao i razlog zbog kojeg je vozač izgubio nadzor nad vozilom i sletio s ceste.