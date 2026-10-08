Stravičan napad u školi u Poljskoj: Dječak (15) nožem usmrtio zaposlenicu, ravnatelj ozlijeđen dok ga je pokušavao zaustaviti

Jedna osoba poginula je u novom napadu koji se u četvrtak ujutro dogodio u osnovnoj školi u mjestu Leszczydol-Nowiny, nedaleko od Wyszkowa u Poljskoj. Petnaestogodišnjak je nožem napao troje zaposlenika.

Policija je potvrdila da je 37-godišnja zaposlenica škole preminula unatoč pokušajima reanimacije. Prema dosadašnjim informacijama, upravo je ona bila prva žrtva napada, prenosi Dnevnik.hr.

Napad se dogodio oko 9 sati u osnovnoj školi u Mazovjeckom vojvodstvu. Kako je za TVN24 izjavila policijska službenica, napadač je 15-godišnjak koji je ranije pohađao tu školu.

"Napadnuti su, prema dosadašnjim informacijama, školska spremačica, jedna od učiteljica i ravnatelj, koji je ozlijeđen dok je pokušavao svladati napadača", izjavila je.

Petnaestogodišnjak je uhićen, prenosi Dnevnik.hr.