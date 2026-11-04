Strava u susjedstvu: Majka ubila kćer (1), uhićen i otac

Žena (33) uhićena je zbog sumnje da je ubila svoju jednogodišnju kćer, a otac (54) djeteta također je uhićen zbog sumnje da joj nije pružio pomoć. Zločin se dogodio u ponedjeljak u večernjim satima u Novom Sadu.

Prema navodima Višeg javnog tužiteljstva u Novom Sadu, majka je djetetu zadala više udaraca u predjelu tijela, uslijed čega je djevojčica preminula, piše Nova.rs.

Majka se sumnjiči za kazneno djelo teškog ubojstva za koje je predviđena kazna od najmanje 10 godina zatvora, a može dobiti i doživotni zatvor. Oca se tereti za nepružanje pomoći, zbog čega bi mogao dobiti kaznu od tri mjeseca do pet godina zatvora.