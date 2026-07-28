Strava u Japanu: Snažan potres rušio kuće i mostove, ljudi zarobljeni nakon eksplozije

Snažan potres pogodio je u utorak jugozapad Japana, prouzročivši urušavanje kuća, požare i velika oštećenja prometne infrastrukture. Kako javljaju svjetski mediji, najmanje 50 osoba završilo je u bolnici, dok se još utvrđuju konačne posljedice katastrofe.

Potres je zabilježen u 16.27 sati po lokalnom vremenu na otoku Kyushu. Japanska meteorološka agencija objavila je da je bio magnitude 7,1, dok ga je Američki geološki zavod procijenio na 6,8. Nakon glavnog udara zabilježen je niz naknadnih potresa.

🇯🇵 An explosion occurred at the Aeon Mall Kumamoto shopping center on the Japanese island of Kyushu, damaging the walls and roof, NHK reported. People may have been trapped under the rubble. At least 200 people were evacuated to the parking lot. pic.twitter.com/r1PLpbWf29 — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) July 28, 2026

Eksplozija u trgovačkom centru

Posebno dramatična situacija zabilježena je u trgovačkom centru Aeon u Kumamotu, gdje je nakon potresa došlo do eksplozije i djelomičnog urušavanja zgrade. Velik broj ljudi ostao je zarobljen, nekoliko zaposlenika vodi se kao nestalo, a lokalni mediji javljaju i o mogućim poginulima.

A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

Snimke iz pogođenog područja prikazuju urušene kuće, oštećene mostove i ceste te teretni vlak koji je iskočio iz tračnica. Bez električne energije ostalo je oko 45.000 korisnika. Upozorenje na mogući tsunami naknadno je ukinuto, a u nuklearnim elektranama nisu zabilježene nepravilnosti.

Kako javljaju svjetski mediji, Japanska premijerka Sanae Takaichi pozvala je stanovnike pogođenih područja da se evakuiraju na sigurne lokacije, poručivši da je zaštita ljudskih života apsolutni prioritet.