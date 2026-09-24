STRAVA U DISNEYLANDU Vođa uživao u luksuzu u Hrvatskoj, tjerao djecu na krađu i palio ih kad bi premalo ukrala

Vođa klana koji je djecu, neke stare tek 10 godina, slao u krađe po pariškom metrou, Disneylandu i drugim turističkim mjestima osuđen je na osam godina zatvora zbog trgovanja ljudima. Roberto Hamidović (48) vodio je mrežu dječjih džepara koja je, prema policijskim procjenama, dnevno donosila oko 25.000 eura, piše The Guardian.

Istražitelji su ga uspoređivali s Faginom, kriminalnim šefom iz romana Charlesa Dickensa “Oliver Twist“. Primoravao je djecu na krađe, a većinom su to bile djevojčice starosti desetak godina. Na sudu su izneseni detalji među kojima je rečeno i da su djeca, ako ne bi donijela dovoljno novca, bila premlaćivana, paljena ili seksualno zlostavljana.

Hamidović je na čelu romske obitelji, inače podrijetlom iz BiH. On i odrasli članovi klana živjeli su, prema navodima iz postupka, luksuznim životom: nosili su dizajnersku odjeću, odsjedali u hotelima s pet zvjezdica, jeli u skupim restoranima, vozili luksuzne automobile i kockali. Djeca su, s druge strane, bila smještena u jeftinim hotelima ili derutnim prostorima koje su ilegalno zauzeli, prenosi Telegram.

Hamidoviću je izrečena maksimalna kazna

Na suđenju je bilo sedam članova klana Hamidović, četiri muškarca i tri žene. Teretilo ih se za trgovanje ljudima, organizirane krađe, navođenje maloljetnika na počinjenje kaznenih djela, pranje novca i udruživanje radi počinjenja kaznenih djela. Istražitelji tvrde da je riječ o dijelu međunarodne mreže džepara koja djeluje u više europskih zemalja. Svi optuženi negirali su krivnju.

Sud je Hamidoviću izrekao maksimalnu kaznu od osam godina zatvora i novčanu kaznu od 500.000 eura. Njegova supruga Lejla osuđena je na šest godina zatvora i 300.000 eura. Dvojica njihovih sinova, nećak i dvije rođakinje dobili su od pet do sedam godina zatvora i novčane kazne. Svima je nakon odsluženja kazne i izlaska iz zatvora određeno protjerivanje iz Francuske uz trajnu zabranu ulaska u tu zemlju.

Za istražitelje koji desetljećima prate Hamidovićevu mrežu ova presuda podsjetila je na slučaj iz 2010. godine. Tada je francuska policija uhitila Hamidovićeva strica Fehmija, tada 58-godišnjaka, koji je već bio osuđivan za trgovanje ljudima u Austriji. Uhićena su i njegova dvojica sinova te još desetak članova klana na jugu Francuske i u Italiji.

Tvrdio da je trgovac rabljenim automobilima

Tada je šef pariške kriminalističke policije Christian Flaesch rekao: “Imamo osjećaj da smo razbili drevnu kriminalnu strukturu koja funkcionira kao u nekoj drugoj epohi”. Fehmi Hamidović je 2013. godine osuđen na sedam godina zatvora. Nakon njegova uhićenja i spomenute presude, Roberto Hamidović preuzeo je kontrolu nad klanom.

Istražitelji vjeruju da je njegova mreža bila odgovorna za čak 75 posto krađa u pariškom metrou. Hamidović je na sudu, međutim, tvrdio da je trgovac rabljenim automobilima koji zarađuje između 2000 i 5000 eura mjesečno. Tužiteljica Alice Guillet iznijela je sasvim drukčiju sliku. “Obitelj je koristila djecu kako bi izbjegla kaznu za krađe”, navela je.

Djeca su, prema njezinim riječima, bila upućena da policiji kažu kako imaju 12 godina, odnosno godinu manje od dobi kaznene odgovornosti u Francuskoj. Policija ih je zbog toga morala pustiti. Guillet je svakodnevni život djevojčica opisala kao posebno “težak i bolan”. “To su djeca bez korijena, bez budućnosti, čiji roditelji ponekad ne znaju ni datum njihova rođenja”, rekla je.

Većina članova obitelji ne zna čitati ni pisati

Prema istrazi koju je prije suđenja proveo Le Monde, Hamidovićev sin Roberto Hamidović mlađi (22), poznat pod nadimkom Gony, nadzirao je skupine džepara za svojeg oca. Organizirao je i njihov prijevoz taksijima do različitih lokacija u Parizu.

Istražitelji navode da su svaki dan skupine od šestero do devetero djece slane u Disneyland, zračnu luku Charles de Gaulle i pariški metro gdje su trebale pljačkati strane turiste. U Disneylandu su se miješali s mnoštvom okupljenim tijekom večernjih parada. Djeca su se zadržavala i pokraj bankomata, čekala da korisnici utipkaju PIN, a zatim ih okružila i ukrala im novac i novčanike.

Hamidović i njegova supruga su, prema procjenama, tako stekli oko dva milijuna eura. Velik dio tog novca je, prema navodima, skriven u inozemstvu. Dio vremena provodili su i u Puli. Roberto mlađi, jedan od 13 djece u obitelji, odrastao je u Rimu kod bake, a u Francusku se preselio s 14 godina. Kao ni njegova braća i sestre, nije redovito pohađao školu. Većina članova obitelji ne zna čitati ni pisati.

Odvjetnica smatra da su kazne prestroge

Odvjetnica Roberta Hamidovića, Emperatriz Aguirre, nakon izricanja presude rekla je: “Kazne su prestroge jer se odnose na kazneno djelo trgovanja ljudima za koje nije bilo konkretnih dokaza”. Mnoga od desetaka djece koja su bila prisiljena krasti nisu pozvana svjedočiti kako bi se zaštitio njihov identitet.

Nakon uhićenja sedmero članova klana dio djece je nestao, a dio su preuzele socijalne službe i nalaze se u udomiteljskim obiteljima. Pretpostavlja se da je gotovo polovica te djece u međuvremenu pobjegla.