Strava kod Zagreba: Očuh bacio 10-godišnju djevojčicu kroz prozor, liječnici otkrili potresne detalje njezina života

Desetogodišnja djevojčica iz okolice Zagreba teško je ozlijeđena nakon što ju je 48-godišnji očuh bacio kroz prozor obiteljske kuće. Muškarac je zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda bliskoj osobi nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, a tijekom postupka otkriveni su i zabrinjavajući detalji o uvjetima u kojima je djevojčica živjela. Kako doznaje Jutarnji list, incident se dogodio 7. prosinca, kada je između očuha i djevojčice došlo do sukoba tijekom čišćenja ušiju. Prema utvrđenim okolnostima slučaja, muškarac je djevojčicu uhvatio za ruku i nogu te je izbacio kroz prozor.

Dijete je palo na kamenje ispod prozora i zadobilo prijelom kostiju podlaktice, zbog čega je moralo biti operirano.

Liječnici otkrili dodatne ozljede

Tijekom liječničkog pregleda utvrđeno je da djevojčica, osim prijeloma, ima i masnice te ogrebotine. Liječnicima je ispričala da joj je očuh nekoliko puta udarao glavom o zid. Muškarac je, međutim, odbacio optužbe. Tvrdio je da je djevojčica ozljede zadobila sama, udarajući rukama o pločice, dok je djelatnicima hitne medicinske pomoći prethodno rekao da je pala u kadi.

Posebno su zabrinjavajuće okolnosti u kojima je dijete dovedeno na liječnički pregled. Prema iskazu liječnice Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, djevojčica je usred zime stigla odjevena samo u pidžamu, bez jakne, iako su temperature bile ispod ništice. Djevojčica je tijekom razgovora otkrila i da obitelj živi u lošim uvjetima, bez odgovarajuće rasvjete, te spomenula prisutnost buha. U vrijeme događaja obitelj je već bila obuhvaćena mjerama stručne pomoći i potpore zbog ranije utvrđenih problema. Jedno dijete prethodno je bilo žurno izdvojeno iz obitelji zbog sumnje na životnu ugroženost. Liječnica je također otkrila da djevojčicu tijekom prva tri dana nitko nije posjetio, zbog čega joj je sama donijela novu odjeću.

Nakon provedenih postupaka djevojčica je sigurno zbrinuta.

Tri godine zatvora i obvezno psihijatrijsko liječenje

Sudsko vijeće za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu nepravomoćno je osudilo 48-godišnjaka na tri godine zatvora zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda bliskoj osobi. Uz zatvorsku kaznu izrečena mu je i sigurnosna mjera psihijatrijskog liječenja tijekom izdržavanja kazne, a produljen mu je i istražni zatvor.

Sud je kao olakotne okolnosti uzeo njegovu raniju neosuđivanost i smanjenu ubrojivost u vrijeme počinjenja kaznenog djela. S druge strane, otegotnim je ocijenjeno njegovo ponašanje nakon ozljeđivanja djevojčice, kada je kontaktirao djelatnicu socijalne službe i zamolio je da dijete odveze na hitnu medicinsku pomoć.