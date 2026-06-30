Počinje veliko nevrijeme u Splitu, silovita oluja ide od istoka ka zapadu

Nakon dana u kojem su oboreni apsolutni temperaturni rekordi, dio Dalmacije pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme. Oko večernjih sati jaki pljuskovi iznenadili su stanovnike Omiša i Žrnovnice, gdje je u kratkom vremenu pala obilna kiša praćena grmljavinom.

Oborinski sustav kreće se od istoka prema zapadu.

Nevrijeme je uslijedilo nakon iznimno vrućeg dana u kojem je Split čak dva puta rušio temperaturne rekorde. Temperatura zraka najprije je dosegnula 39,4 Celzijeva stupnja, a potom oko 16:20 porasla na čak 39,6 stupnjeva, što je nova najviša temperatura ikad izmjerena u gradu.

Nestabilnosti su se najprije razvile nad južnom Dalmacijom. Područje od Biokova do Dubrovnika zahvatili su izraženi pljuskovi s grmljavinom, a najviše kiše palo je u okolici Vrgorca, gdje je lokalno izmjereno oko 25 litara po četvornom metru. Mjestimice je zabilježena i tuča.

Nagla promjena vremena donijela je i veliko osvježenje. U okolici Vrgorca temperatura zraka pala je za čak 15 stupnjeva te se spustila na oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Pljuskova je bilo i na području Dinare, Kamešnice te u okolici Imotskog, a glavnina nestabilnosti sada se premješta uz obalu.

Prema prognozama meteorologa, promjenjivo vrijeme zadržat će se i tijekom srijede, uz mogućnost novih lokalno izraženih pljuskova i grmljavinskih nevremena. Od četvrtka se očekuje postupna stabilizacija vremena, uz buru koja će na udare najjača biti u petak.