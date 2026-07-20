Strašne scene u Hrvatskoj. Slovenci pretučeni: "Ja imam prijelome kostiju lica, a prijatelj potres mozga"

Istarska policija istražuje okolnosti napada u kojem su u noći s petka na subotu na rivi u Medulinu ozlijeđena dvojica slovenskih državljana u dobi od 26 i 23 godine. Iz policije su priopćili da su mladići ozlijeđeni oko 4 sata ujutro, kada ih je napalo nekoliko osoba.

Stariji od dvojice ozlijeđenih javio se redakciji Dnevnik.hr-a. "Napali su nas mlađi muškarci, mislim da imaju između 18 i 24 godine. Bilo ih je više, a s njima su bile i djevojke koje su cijelo vrijeme vikale: 'Prestani, prestani!' te ih pokušavale zaustaviti. Napad se dogodio oko 4 sata ujutro kad smo se prijatelj i ja vraćali kući iz beach bara Barracuda u Medulinu", rekao je 26-godišnjak, koji je profesionalni sportaš.

"Ne mogu sa sigurnošću tvrditi što je bio pravi motiv"

Kaže da ni on ni njegov prijatelj ne poznaju napadače te da su u Medulinu boravili na odmoru jer njegov prijatelj ondje ima kuću. "Napadače ne poznajemo, a u Medulinu, gdje prijatelj ima kuću, smo na odmoru. Ne mogu sa sigurnošću reći zašto su nas napali. Ništa nismo rekli, samo smo se namjeravali vratiti kući na spavanje", naveo je. "Moguće je da je razlog bio to što smo govorili slovenski, a moj dojam je da su se pred djevojkama željeli pokazati i ispasti frajerima. No, ne mogu sa sigurnošću tvrditi što je bio pravi motiv. Na rivi u to vrijeme nije bilo drugih ljudi koji bi mogli posvjedočiti o događaju", ispričao je.

Opisao je i dvojicu muškaraca za koje tvrdi da su sudjelovali u napadu.

"Prvi mladić koji me napao zadao mi je iznimno snažan udarac u lice. Policiji sam opisao da je nosio crvenu majicu i kratke traper hlače te crne tenisice Air Max. Bio je obrijane glave i na desnoj ruci imao je metalnu narukvicu. Bio je pozerski odjeven. Rekao bih da ima između 18 i 24 godine, otprilike 19 godina", napomenuo je za Dnevnik.hr. "Drugi muškarac bio je odjeven potpuno u crno. Imao je crnu kratku majicu i crne kratke hlače. Nadam se da će taj opis pomoći u identifikaciji", nastavio je.

"Pokušat će identificirati napadače pomoću nadzornih kamera"

Tvrdi da su i on i njegov prijatelj teško ozlijeđeni. "Zadobio sam teške ozljede lica, što je vidljivo iz medicinske dokumentacije. Imam više prijeloma kostiju lica. Prijatelj je zadobio potres mozga, povraćao je i ima ozlijeđeno oko", kazao je.

Naveo je da su tijekom napada ostali bez dijela stvari. "Tijekom napada ukrali su nam japanke pa smo morali bosi hodati kući, a prijatelju su uzeli i novac. Ispao mu je, a oni su ga pokupili. Policija je rekla da ćemo teško dokazati krađu ako mu je novac ispao iz džepa. Dodali su da će pokušati identificirati napadače pomoću nadzornih kamera koje se nalaze u blizini mjesta događaja", naglasio je.

Na kraju je istaknuo da su ozljede ozbiljno utjecale na njega te da bi mogle ugroziti njegovu sportsku karijeru.