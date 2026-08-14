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Strašne scene i na Pelješcu: Vatrena buktinja zahvatila crkvu, u cijelosti je izgorjela

"Uzeo sam Presveto iz crkve, matice iz ureda i ono najosnovnije, spremio u auto i bio spreman za evakuaciju"
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U požaru koji je u petak 14. kolovoza izbio na poluotoku Pelješcu, između mjesta Kuna i Potomje, izgorjela je crkva u Potomju, izvijestio je Ured za medije Dubrovačke biskupije.

Župnik Župe Velike Gospe u Kuni Pelješkoj i dekan Pelješkog dekanata don Ante Tonći Prizmić, rano ujutro evakuiran je iz samostana Gospe Delorite u Kuni gdje je smješten.

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„U šest sati su me zvali vatrogasci da budem spreman za evakuaciju. Uzeo sam Presveto iz crkve, matice iz ureda i ono najosnovnije, spremio u auto i bio spreman za evakuaciju. U tijeku jutra vjetar se okrenuo i samostan više nije bio ugrožen. No, vjetar je krenuo prema naseljima Potomje i Dingač koji su također u sastavu Župe Kuna Pelješka. Požar je, nažalost, progutao u potpunosti crkvu sv. Petra na seoskom groblju u Potomju“, rekao je don Ante Tonći, izvijestio je Ured za medije Dubrovačke biskupije.

Inače, nad tamošnjim požarištem aktivni su kanaderi.

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