Strašne brojke nakon požara kod Omiša: Izgorjelo 50 kuća, 117 vozila i 49 plovila

Posljedice velikog požara koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao omiško područje goleme su. Prema najnovijim podacima, u vatrenoj stihiji potpuno je izgorjelo 50 kuća i 117 vozila, a velik broj objekata, automobila i plovila dodatno je oštećen.

Najnovije podatke o razmjerima štete iznio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

"Prema najnovijim podacima kojima raspolažemo, posljedice velikog požara koji je u noći s 13. na 14. kolovoza poharao omiško područje iznimno su velike", poručio je Boban.

Deseci kuća potpuno uništeni

Prema njegovim riječima, 50 kuća potpuno je izgorjelo, 55 ih je djelomično izgorjelo, dok je na još 14 kuća zabilježena manja šteta.

Potpuno je stradalo i 26 ostalih objekata, dok su četiri djelomično oštećena.

Vatra je uništila i tri ugostiteljska objekta. Potpuno je stradalo osam gospodarskih objekata, a još tri djelomično su oštećena. U požaru je potpuno izgorio i azil za pse.

Izgorjelo 117 vozila i 49 plovila

Posebno velike razmjere štete pokazuju podaci o vozilima. Potpuno je izgorjelo 117 vozila, dok je još 21 djelomično oštećeno. Vatra je potpuno uništila i šest motocikala te sedam radnih strojeva.

Velika šteta nastala je i na plovilima. Potpuno je izgorjelo njih 49, a devet ih je djelomično oštećeno. Izgorjelo je i 12 trajlera, dok je jedna automobilska prikolica djelomično oštećena.

Moguće proglašenje prirodne nepogode

Razmjeri štete još nisu konačni. Šteta na poljoprivrednim površinama, uključujući maslinike, tek treba biti procijenjena, a očevid će biti nastavljen sutra.

"Nakon što Grad Omiš dovrši izvide i očituje se o ukupnoj šteti, podnijet će se zahtjev Stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode", najavio je Boban.