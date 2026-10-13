Strašna tragedija u Hercegovini: Poginula dvojica mladića, jednog su liječnici pokušavali reanimirati više od dva sata

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak navečer u mjestu Zasad polje kod Trebinja smrtno su stradala dvojica mladića, potvrdila je za ATV Tanja Novarlić, načelnica Službe za intenzivnu njegu trebinjske bolnice.

Liječnici se više od dva sata borili za život 22-godišnjaka

Prema njezinim riječima, jedan je mladić preminuo na mjestu nesreće, dok je drugi, star 22 godine, u bolnicu dovezen bez srčane aktivnosti. Liječnici su ga pokušavali reanimirati više od dva sata, ali, nažalost, nisu ga uspjeli spasiti. Smrt je proglašena u 23:55 sati.

Još nekoliko osoba ozlijeđeno

U nesreći je ozlijeđeno još nekoliko osoba. Kako je potvrdila Novarlić, jedna je osoba zbog potresa mozga zaprimljena na Odjel neurokirurgije, dok je nekoliko drugih osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede. Točne okolnosti ove tragedije zasad nisu poznate, a više informacija o uzrocima i okolnostima prometne nesreće očekuje se nakon službenog očitovanja policije.