Strašna tragedija u BIH: Golf s pet mladih sletio u provaliju, poginule dvije djevojke

Dvije su osobe poginule sinoć u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bradina na magistralnoj cesti M17, javlja Klix.ba.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), nesreća se dogodila u 23:45 sati kada je A.B. (rođen 2006.) iz Ilidže, upravljajući vozilom marke Golf, sletio s ceste i survao se u provaliju.

Dva putnika u vozilu, A.M. (rođen 2006.) i N.Z. (rođen 2006.), oba iz Sarajeva, smrtno su stradala, dok je vozač A.B. zadobio teške tjelesne ozljede.

Ozlijeđeni su i putnici A.J. (rođen 2006.) iz Ilidže te D.D. (rođen 2006.) iz Sarajeva, no težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Liječnička pomoć pružena im je u Općoj bolnici Konjic, nakon čega su prevezeni u Centar urgentne medicine (KUM) u Sarajevu na daljnje liječenje.

Tijela smrtno stradalih prevezena su u gradsku mrtvačnicu u Konjicu.

O slučaju je obaviješten nadležni tužitelj, a nakon očevida poduzete su sve potrebne mjere, izvijestilo je Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ-a.