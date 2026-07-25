Strašna tragedija! Poginuo nogometaš koji je igrao u hrvatskoj ligi. Nastupao je za pulskog prvoligaša

Bivši reprezentativac Malija i nekadašnji nogometaš Istre 1961, Kalilou Mohamed Traoré, poginuo je u prometnoj nesreći u petak, 24. srpnja, u 38. godini života. Tužna vijest potresla je nogometnu javnost u Maliju, ali i u Hrvatskoj, gdje je Traoré ostavio dubok trag noseći dres pulskog prvoligaša. Tijekom karijere igrao je u nekoliko europskih i afričkih država, a nastupao je i u HNL-u.

Navijači se opraštaju od "Kati Kaloua"

Od nekadašnjeg veznjaka oprostili su se brojni navijači i sportski djelatnici, a posebno emotivna poruka objavljena je na stranici posvećenoj reprezentaciji Malija.

"Svu sućut upućujemo obitelji Kaliloua Mohameda Traoréa, koji je preminuo u prometnoj nesreći. Kalilou Traoré oduševljavao nas je na Afričkom kupu nacija 2013. godine, a nećemo zaboraviti ni njegovu majstorsku predstavu u pobjedi protiv Alžira 2012. godine. Neka ga Allah primi u svoj prostrani raj", stoji u oproštajnoj poruci. Traoré je u lipnju 2012. nastupio u pobjedi Malija nad Alžirom rezultatom 2:1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Godinu dana poslije s reprezentacijom je osvojio treće mjesto na Afričkom kupu nacija.

U Hrvatskoj igrao za Istru 1961

Traoré je hrvatskoj nogometnoj javnosti ostao poznat po nastupima za Istru 1961, čiji je dres nosio od 2008. do 2010. godine. U Pulu je stigao iz marokanskog Wydada, dok se Istra natjecala u Drugoj HNL. U sezoni 2008./09. postigao je devet prvenstvenih pogodaka, bio najbolji strijelac momčadi i dao velik doprinos osvajanju prvog mjesta te plasmanu u najviši rang hrvatskog nogometa.

Traoré je tako u sezoni 2009./10. zaigrao i u HNL-u. Prema podacima Hrvatskog nogometnog saveza, u najvišem rangu hrvatskog nogometa upisao je 27 nastupa, od kojih je 22 puta bio u početnoj postavi, te postigao pet pogodaka. U dvije sezone za pulski klub odigrao je ukupno 52 prvenstvene utakmice i postigao 14 pogodaka. Njegove dobre igre privukle su pozornost većih hrvatskih klubova, a tada se spominjao i interes Hajduka i Dinama.

Od Malija preko Maroka do Danske i Francuske

Profesionalnu karijeru započeo je u domovini, u klubu AS Réal Bamako. Potom je preselio u Maroko, gdje je igrao za Wydad Casablancu, a jednu sezonu proveo je na posudbi u Hassaniji Agadir.

Nakon razdoblja u Istri 1961 karijeru je nastavio u danskom OB Odenseu. Za danskog prvoligaša odigrao je više od 50 prvenstvenih utakmica, nakon čega je 2012. godine potpisao za francuski Sochaux. Za Sochaux je nastupao u francuskoj Ligue 1, a dio posljednje sezone proveo je i u drugoj momčadi kluba. Profesionalnu igračku karijeru zaključio je 2014. godine.

Za reprezentaciju odigrao 17 utakmica

Visoki defenzivni veznjak za reprezentaciju Malija nastupao je od 2010. do 2013. godine. Upisao je ukupno 17 nastupa i postigao jedan pogodak, u susretu protiv Bocvane. Vrhunac reprezentativne karijere doživio je 2013. godine, kada je s Malijem osvojio brončanu medalju na Afričkom kupu nacija. Nastupio je i u utakmici za treće mjesto u kojoj je Mali svladao Ganu rezultatom 3:1.

Toutes nos condoléances à la famille de Kalilou Mohamed Traore décédé dans un accident de la circulation 💐🌹 Kalilou Traore nous a fait vibrer lors de la CAN 2013 sans oublier sa masterclass dans la victoire contre l’Algérie en 2012 🥹 Qu’Allah t’accueille dans son vaste… pic.twitter.com/dWxD7MW78v — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) July 25, 2026