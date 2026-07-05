Strašna nesreća u Srbiji: Poginula dvojica 18-godišnjih prijatelja, Golf se zabio u stablo

U teškoj prometnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Banji Koviljači u Srbiji poginula su dvojica osamnaestogodišnjaka. Tragedija se dogodila oko 4 sata u Ulici maršala Tita, a živote su izgubili vozač Golfa 4 Marko J. i njegov suvozač Bogdan M. Prema prvim informacijama, vozilo je zbog neprilagođene brzine sletjelo s ceste i udarilo u stablo, prenosi Index.

Dvojica mladića kretala su se iz smjera Loznice prema Banji Koviljači. Prema dostupnim informacijama, 18-godišnji vozač imao je probnu vozačku dozvolu. Nažalost, ozljede su bile preteške te su obojica preminula na mjestu nesreće.

Stravičan prizor nakon udarca

O silini udarca svjedoči i to što je automobil bio potpuno smrskan i neprepoznatljiv. Ekipa Hitne pomoći koja je brzo stigla na mjesto događaja mogla je samo konstatirati smrt.

Tijela stradalih iz uništenog su vozila morali izvlačiti vatrogasci rezanjem lima. Stanovnike obližnjeg naselja probudio je snažan prasak, a prema riječima mještana, prizor je bio stravičan, s dijelovima automobila rasutima posvuda po cesti.

Policija je na mjestu nesreće obavila očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti, uključujući točan uzrok gubitka kontrole nad vozilom i brzinu kretanja. Istragu o tragediji vodi nadležno Općinsko državno odvjetništvo u Loznici, a naložena je i obdukcija tijela preminulih mladića.

Poginuli najbolji prijatelji

Facebook stranica "Loznica Grad" objavila je da su poginuli Marko Janković i Bogdan Maksimović.

"Mili Bože, kakva tuga, u vječnost odlaze dva najbolja druga. Dva osamnaestogodišnjaka, dva mlada života, zbog njih danas plače svaka kuća i svaka dobrota.

U Banji jauk nebom se prelama, bolni krik roditelja dušu nam slama. Na oči suze naviru same, zašto, Bože, prerano uzimaš najbolje jarane?

Na nebo odlaze zagrljeni, nerazdvojni prijatelji, braća i ortaci, koliko je samo teško majci...

Neka im je vječni mir među anđelima, a porodicama snaga da izdrže nezamisliv bol. Počivajte u miru", piše u objavi grada Loznice.