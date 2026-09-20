Strašna nesreća u Sloveniji: Otac poginuo, dijete teško ozlijeđeno nakon pada u provaliju

Strašna nesreća u Sloveniji. Otac je poginuo, a njegovo dijete teško je ozlijeđeno u nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila kod slapa Savica u Bohinju, nedaleko od Bohinjskog jezera. Otac i dijete pali su u provaliju, a u zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovali su gorski spašavatelji i helikopterska ekipa.

Gorska služba spašavanja Bohinj prvo je dobila dojavu da je dijete palo u provaliju. Kada su spašavatelji stigli na mjesto nesreće, utvrdili su da su u dubinu pale dvije osobe - dijete i njegov otac.

Spašavatelji su se spustili prema koritu, koje se nalazilo gotovo 60 metara ispod njih. U akciju se uključila i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika, piše 24sata.

Otac je preminuo na mjestu nesreće, dok je teško ozlijeđeno dijete zbrinuto te helikopterom slovenske policije prevezeno u Univerzitetni klinički centar Ljubljana.

Zasad nema detaljnijih informacija o njegovu zdravstvenom stanju. Gorski spašavatelji potom su uz pomoć užadi izvukli tijelo poginulog s teško pristupačnog terena i prenijeli ga do mjesta na kojem su ga preuzeli djelatnici pogrebne službe.