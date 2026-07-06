Strašna nesreća u Dalmaciji: Mladić nije bio vezan, nakon udara ispao je iz vozila

U teškoj prometnoj nesreći koja se noćas, oko 00:25 sati, dogodila na državnoj cesti D-8 na predjelu Orsula kod Dubrovnika, teško je ozlijeđen 21-godišnji mladić.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila dok se mladić osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka kretao iz smjera Dubrovnika prema Župi dubrovačkoj. Do prometne nesreće došlo je kada je 21-godišnjak, ulaskom u desni nepregledni zavoj, zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad upravljačem vozila. Vozilom je najprije prednjim dijelom udario u brdo, a potom je, uslijed rotacije, u brdo udario i stražnjim dijelom automobila.

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Nije koristio sigurnosni pojas

Utvrđeno je da mladić tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas. Uslijed siline udara ispao je iz vozila te zadobio teške i po život opasne ozljede. Nakon pružene liječničke pomoći prevezen je u dubrovačku bolnicu, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.