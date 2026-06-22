Stranka DOMiNO: "Peternel u Brezovici napadnut tijekom konferencije o komunističkim zločinima"

Na službenom obilježavanju Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda, koje je u šumi Brezovica kod Siska organizirala Vlada Republike Hrvatske predvođena HDZ-om, konferenciju za medije održao je saborski zastupnik i potpredsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Igor Peternel. Tijekom konferencije više je puta dolazilo do verbalnih napada, vrijeđanja i ometanja sudionika od strane dijela okupljenih, zbog čega je obraćanje medijima u konačnici prekinuto, javila je stranka DOMiNO.

"Normalni, pristojni ljudi otišli bi danas na Jazovku..."

Govoreći o službenom obilježavanju Dana antifašističke borbe, Peternel je ustvrdio kako se radi o održavanju komunističkog mita te kritizirao, kako je rekao, dvostruke kriterije vladajućih.

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"Ljubazno sam se odazvao danas pozivu Vlade Republike Hrvatske da se pridružim ovom događaju kako bi skrenuo pozornost na jedan nevjerojatan politički rollercoaster kojemu svjedočimo u Hrvatskoj u režiji vrha HDZ-a. Prošli tjedan su se čudili, osmjehivali, histerizirali oko koncerta partizanskih pjesama u Lisinskom u organizaciji Grada Zagreba, a sada nas pozivaju na ovaj bal vampira ovdje, proslavu jednog komunističkog mita, a zapravo znamo da se tu nema što slaviti nego se treba sramiti. Svakog normalnog čovjeka treba biti sram. Ovdje se slave laži, a prešućuju zločini, masovne grobnice i žrtve koje se i danas otkrivaju."

Peternel je poručio kako se na današnji dan umjesto slavljenja partizanskog pokreta treba odati počast žrtvama komunističkog režima te je ponovno pozvao na ukidanje Dana antifašističke borbe kao državnog praznika.

"Normalni, pristojni ljudi otišli bi danas na Jazovku i bili na komemoraciji žrtvama svih komunističkih terora. Zato još jedanput naglašavam da ćemo se i nadalje, do kraja mandata, a možda i duže, zalagati za to da se 22. lipnja ukine kao državni praznik i da se uspostavi praznik koji će svi pristojni ljudi i pristojne generacije prihvatiti, a to je praznik posvećen komunističkim žrtvama, odnosno žrtvama komunističkog terora. Ovo nema nikakvog smisla jer ne možete inzistirati na prazniku oko kojeg ne postoji nacionalni konsenzus."

Konferencija je u jednom trenutku prekinuta nakon što su pojedinci iz okupljene skupine počeli dobacivati i vrijeđati sudionike. Tijekom Peternelovog obraćanja čuli su se povici "Ne bi bilo Hrvatske da nije bilo komunista", nakon čega je uslijedilo daljnje ometanje konferencije i verbalni napadi na sudionike. Na Peternelove riječi o komunističkim zločinima i potrebi odavanja počasti žrtvama komunističkog režima jedan od okupljenih dobacio je i: "Je*ao te Domovinski rat."

Reagirajući na dobacivanja i pokušaje onemogućavanja konferencije, Peternel je poručio: "Evo, to vam je još jedan dokaz kako se ljudi ponašaju. Ljudi još uvijek ne shvaćaju da više ne živimo u komunističkom dobu kada su mogli Zapalit zabranjivati drugačije mišljenje. Može vas, gospodine, biti sram!"

"Zato ćemo svijeće za naše žrtve na Jazovki..."

Nakon što su se vrijeđanja i provokacije nastavili, Peternel je prekinuo konferenciju riječima: "Ubili ste dovoljno ljudi, vaši su ubili dovoljno ljudi, ne trebate nas dalje provocirati. To što Hrvatska ima antifašistički karakter nije sporno i to je sasvim u redu, međutim slaviti partizane i slaviti okupaciju jedne vojske, odnosno Jugoslavenske vojske, nešto je sasvim drugo. Ne može se ovako komunicirati. Na ovakav način nećemo raditi."

Nakon što su sudionici konferencije bili izloženi vrijeđanju i verbalnim napadima, predstavnici stranke Dom i nacionalno okupljanje zaključili su obilježavanje odavanjem počasti žrtvama komunističkog režima, Jazovke i svih križnih putova, ističući kako upravo takve reakcije pokazuju koliko je hrvatsko društvo još uvijek opterećeno nasljeđem totalitarnog komunističkog sustava, javila je stranka DOMiNO.

"Zapalit ćemo svijeće za naše žrtve na Jazovki kao i za sve ostale križne putove", poručio je Vlado Marić, tajnik i član predsjedništva stranke Dom i nacionalno okupljanje.