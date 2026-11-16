Stranka Direkt o mimohodu za Franu Tentu: "Sjećanje na mladića koji je umro u zatvoru ne smije postati paravan za veličanje ustaštva"

Stranka Direkt oglasila se o obilježavanju sjećanja na Franu Tentu, mladića koji je sa samo 20 godina preminuo u zatvoru za vrijeme komunističkog režima. U svojoj objavi naglašavaju kako njegova sudbina zaslužuje pijetet i poštovanje, ali upozoravaju da se komemoracija ne smije pretvoriti u priliku za relativiziranje ustaštva i veličanje njegovih povijesnih simbola.

Iz stranke poručuju da smrt tako mlade osobe predstavlja tragediju te da represiju komunističkog režima treba jasno osuditi. Međutim, smatraju kako je pritom nužno govoriti o svim povijesnim okolnostima zbog kojih je Frane Tente svojedobno završio u zatvoru.

"Tente nije bio osuđen zbog skidanja jugoslavenske zastave s Marjana"

U svojoj objavi osvrnuli su se i na okolnosti Tentine osude, ističući kako se u javnosti često spominje skidanje jugoslavenske zastave s Marjana, ali da sudska dokumentacija, prema njihovim navodima, upućuje na druga kaznena djela. Prema sačuvanoj sudskoj presudi, kako tvrde iz Direkta, Tente nije osuđen zbog skidanja zastave, nego su među djelima za koja je odgovarao bili širenje letaka, povezanost s Hrvatskim oslobodilačkim pokretom te oslikavanje lika Ante Pavelića i slova "U" na zidu splitske gimnazije. Smatraju da se te činjenice ne smiju zanemarivati prilikom javnog obilježavanja njegove smrti.

Osvrnuli se na baklje, prekrivena lica i povike tijekom mimohoda

Posebno su kritizirali način na koji je organizirano javno prisjećanje na Tentu, odnosno mimohod tijekom kojeg su, prema njihovim navodima, sudionici nosili baklje, prekrivali lica te isticali zastave s prvim bijelim poljem.

Spornim smatraju i povike "Smrt komunizmu", upozoravajući da se takva obilježja i poruke moraju promatrati u širem povijesnom kontekstu. Iz Direkta poručuju kako se dostojanstveno odavanje počasti preminulom mladiću ne bi smjelo povezivati s veličanjem ideologija odgovornih za progone i zločine tijekom Drugog svjetskog rata. Pritom podsjećaju da u brojnim europskim državama postoje zakonska ograničenja javnog veličanja nacizma te poricanja ili ozbiljnog umanjivanja njegovih zločina, iako se konkretni propisi razlikuju od države do države.

"Osuda komunističkih zločina ne smije biti opravdanje za relativiziranje ustaštva"

U završnom dijelu priopćenja iz stranke Direkt ističu da jednako osuđuju zločine i represiju svih totalitarnih režima, uključujući komunistički. Ipak, upozoravaju kako se osuda jednog totalitarnog sustava ne smije koristiti za opravdavanje ili umanjivanje odgovornosti drugoga.