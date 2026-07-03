Strani policajci u patroli Dalmacijom: neki će biti naoružani, prvi veći zadatak - Ultra Europe!

S ljetom je stigla i već tradicionalna policijska akcija, zapravo međudržavna suradnja, u kojoj druge europske zemlje nama šalju ponekog vlastitog policajca kako bi pomagao njihovim državljanima. I intervenirao naravno u slučaju da netko iz Poljske, Njemačke, BiH, Slovačke, Italije, Češke…, radi probleme na našem dijelu Jadrana.

Evo već dva desetljeća minus jedna godina da dolaze strani policajci, na području splitske PU Međunarodna policijska suradnja u okviru projekta ‘Sigurna turistička destinacija’ traje još od 2008. godine, dok je u susjednim dalmatinskim županijama počela koju godinu ranije.

- Mi smo PU s najviše stranih policijskih službenika na našem području. Ove godine imamo 31 policijskog službenika iz ukupno devet država (kolege iz Južne Koreje dolaze 20. srpnja) i njemačke savezne države Bavarske. Njihov angažman je počeo od 1. srpnja i traje do 28. kolovoza, a raspoređeni su u sedam policijskih postaja – dvije na području Splita, zračna luka, Makarska, Trogir, Omiš, Postaja pomorske policije. To neće priječiti njihovu nazočnost na području cijele PU, tamo gdje budu potrebni i gdje se očekuje njihova pomoć. Sve žurne službe na našem području imaju podatke o njihovom angažmanu i za slučaj potrebe će ih pozvati za potporu i podršku svojim sudržavljanima. Oni će službu obavljati u odorama država iz kojih dolaze, jedan dio će nositi i osobno naoružanje, a svu svoju aktivnost obavljat će s našim policijskim službenicima na terenu. - kazao je Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije PU splitsko-dalmatinske, dodajući kako je cilj njihovog boravka ‘pomoć u komunikaciji sa stranim turistima, pomoć i podrška njihovom državljanima za slučaj problema ili izvanrednih situacija, prevencija kaznenih djela i prekršaja te jedan bitan dio, koji je prioritetan i Policijskoj upravi, vidljivost i dostupnost na javnim mjestima.’

Prva je velika zadaća već ovaj idući vikend, za tjedan dana će svi biti u patroli na Ultra Europe festivalu, najavljuje Ugrina. Projekt je iznimno uspješan, profesionalan, ne bi trajao toliko godina da nije, međutim iz splitske PU nisu znali odgovoriti na pitanje kada će eventualno u ovakvoj ‘razmjeni’ stići policajci iz Velike Britanije ili recimo Australije (jer se projekt dogovara na nivou Ravnateljstva MUP-a), kao posebno ‘živahni’ gosti kojima bi prisutnost matičnih organa reda i poznatih odora sigurno značila…

Projekt je potvrda da je Hrvatska sigurna turistička destinacija, napomenuo je Paško Ugrina, a s par rečenica medijima su se obratili i strani policajci. Policajac iz Slovačke je odmah šokirao dobrim poznavanjem jezika, dapače, govorio je izrazitim splitskim naglaskom…

- Najčešće se srećemo s problemima parkiranja ili izgubljenim dokumentima. Lijepo je kolegama, mentalitet ljudi je odličan, svi govore ‘pomalo’, makar mi kao policija ne možemo ‘pomalo’, uvijek moramo biti spremni… - kaže slovački policajac koji je naime spletom obiteljskih i životnih okolnosti rođen u – Splitu! Spašavaju turiste iz svoje države, ali po potrebi i iz Češke i drugih država, nije mu nepoznata situacija da se stranci upute ‘sa šlapama na Biokovo’…

Zna biti i drugih smiješnih dogodovština, da se čovjek onesvijesti kad ugleda odoru njemačke policije na splitskoj Rivi, no najčešće su turisti oduševljeni kad vide odore svoje policije, dodaje Arnela Katana, policajka MUP-a BiH, Kantona Sarajevo, koja će mjesec dana provesti u Policijskoj postaji Makarska.