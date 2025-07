Strani gosti Tomiju daju više recenzija nego Dioklecijanovoj palači i Marjanu: "Sigurno zna lokacije najsvježije ribe u gradu"

U moru atrakcija koje Split nudi, jedna je mačka potpuno neočekivano osvojila srca putnika iz cijelog svijeta. Kako su nedavno prenijeli korisnici Reddita, najviše ocijenjena atrakcija u Splitu prema Google recenzijama nije ni Dioklecijanova palača ni Marjan, već – mačka. Ova siva ljepotica redovito se pojavljuje na splitskoj Rivi, na Matejuški, u trajektnoj luci, gdje ju mnogi turisti opisuju kao prijateljsku, znatiželjnu i gotovo stalnu stanovnicu.

Radi se o mački Tomiju koji se godinama zvijezda ovog dijela grada.

„He is shown on Google Maps as 'Cat Tom' i jedina je atrakcija u Splitu s ocjenom 5.0. Mogu potvrditi da je bila preslatka, prijateljski raspoložena i vrijedna čekanja u redu“, napisao je korisnik Reddita, a njegova objava izazvala je lavinu komentara i simpatija.

Putnici oduševljeni, društvene mreže gore

O mački iz splitske luke nedavno su pisali i popularni putopisni blogeri Maddie i Patrick, poznati kao The Travel Mentors. Objavili su video u kojem ih je mačka, kako kažu, sama provela kroz staru gradsku jezgru, kao pravi turistički vodič.

„Zamislite da dođete u jedan od najljepših gradova svijeta, a umjesto da razgledavate palače i muzeje, završite prateći mačju damu kroz uske kale. Bilo je nezaboravno“, opisali su u objavi koja je prikupila preko 600 tisuća pregleda i lajkova.

Mnogi njihovi pratitelji u komentarima su se šalili da bi ova mačka trebala dobiti službenu nagradu turističke zajednice te da sigurno zna najbolje lokacije za sunčanje i najsvježiju ribu u gradu.

Iza simpatičnih scena – svakodnevna borba

I dok su neke mačke postale zvijezde društvenih mreža, većina njih svakodnevno preživljava zahvaljujući pomoći dobrih ljudi. U Marmontovoj ulici više od 30 mačaka nema dom, a o njima se brine umirovljena profesorica Zrna Krstulović.

„Osjećam ljubav koju mi životinje daju i jednostavno im to vraćam. Nije mi teško doći i dva puta dnevno. Tko ima ljubav prema životinji, taj će me razumjeti“, rekla je skromno Zrna.

Na drugom kraju grada, u Trsteničkoj vali, već godinu i pol dana svaku večer napuštene mace hrani još jedna Splićanka, i to – o vlastitom trošku.

„Nitko o njima ne vodi brigu. Javim se nekoj udruzi, oni se izvlače. Para ti neće dat, na teren neće izać. Ne možemo ih ostaviti. Već godinu i pol dana ih hranim, a gospođa koja se mijenja sa mnom, i duže. Barem da se kastriraju“, izjavila je za Dalmaciju Danas.

Unatoč tome što Split ima brojne udruge za zaštitu životinja, građani koji svakodnevno pomažu napušteni mačkama često ostaju prepušteni sami sebi. Pitanje kastracije, osiguravanja hrane, zdravstvene skrbi i smještaja i dalje najčešće pada na leđa volontera i pojedinaca koji djeluju iz ljubavi, a ne iz dužnosti.