Strane planinarke zalutale na Sv. Iliji, HGSS ih uz pomoć aplikacije vratio na pravi put

Članovi HGSS Stanice Orebić danas su pomogli stranim planinarkama koje su tijekom uspona na Sv. Iliju iznad Orebića skrenule s označene staze i izgubile pravi smjer.

U pronalasku njihove lokacije ključnom se pokazala aplikacija Sigurne staze, nastala u suradnji Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog planinarskog saveza. Spašavatelji su uz njezinu pomoć precizno utvrdili gdje se planinarke nalaze te ih usmjerili prema obilježenoj stazi.

Situacija je završila bez ozlijeđenih. Planinarke su se sigurno spustile do podnožja, pa nije bilo potrebe za izlaskom HGSS-ovaca na teren.

– Ovaj događaj još je jedan primjer koliko tehnologija može pomoći u prevenciji i sigurnosti na planinarskim stazama – poručili su iz HGSS Stanice Orebić.