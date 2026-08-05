Stranca oduševio Split, no jedan detalj je mnogima jako zasmetao: "Rekli su mi da je u redu dok ne ulazim u restorane, trgovine..."

„Dobrodošli u Rimsko Carstvo. Ne treba vam vremeplov, samo dođite u Split“, poručio je na početku novog videa putopisac koji na Instagramu nastupa pod korisničkim imenom Denokav, odnosno nazivom DANZ.

Riječ je o autoru koji se predstavlja kao umjetnik i putopisac te Europu istražuje putujući kamperom. Na društvenim mrežama objavljuje sadržaje o povijesti, manje poznatim lokacijama i pričama lokalnih zajednica, a trenutačno boravi u Hrvatskoj.

Nakon Opatije stigao je u Split, gdje je snimio prvi u nizu videa posvećenih gradu pod Marjanom. Iako je namjera bila pratiteljima približiti povijest Dioklecijanove palače, video je izazvao sasvim drukčiju raspravu.

„Nemojte doći samo partijati“

„Nemojte doći samo partijati. Svratite do centra grada i pogledajte ogromnu carsku palaču izgrađenu prije više od 1700 godina“, govori u videu.

Pratiteljima je objasnio da je car Dioklecijan živio na prostoru današnje gradske jezgre, a da su stanovnici nakon antičkog razdoblja palaču postupno pretvorili u grad koji i danas živi unutar njezinih zidina.

„Sada ćemo posjetiti Zlatna, Srebrna, Brončana i Željezna vrata. Split je drugi najveći grad u Hrvatskoj, najveći u Dalmaciji i jedna od najvećih putničkih trajektnih luka na Mediteranu“, kazao je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli DANZ (@denokav)

U opisu objave istaknuo je da je Dioklecijanova palača dovršena početkom 4. stoljeća, nakon povlačenja cara Dioklecijana s vlasti.

Kako je naveo, posebnost palače nije samo u njezinoj starosti, nego i u činjenici da nikada nije postala napuštena ruševina.

„Ljudi su unutar izvornih zidina izgradili domove, trgovine, restorane i crkve. Čak i danas tisuće stanovnika ovo mjesto nazivaju svojim domom“, napisao je.

Komentatore više zanimala majica nego povijest

Međutim, mnogim pratiteljima povijesne zanimljivosti pale su u drugi plan. Putopisac je, naime, Splitom hodao bez majice, zbog čega se ispod videa nanizao velik broj kritika.

„Dobrodošao u Split, ali UNESCO-ova palača i centar grada nisu plaža pa bi trebao imati majicu“, napisala mu je jedna pratiteljica.

„Obuci se, nisi na plaži nego u centru Splita“, poručio mu je drugi komentator.

Uslijedile su i brojne poruke na engleskom jeziku.

„Odjeni majicu i pokaži poštovanje prema mjestu koje posjećuješ“, „Majicu na sebe ili idi kući“ i „Bez majice se može hodati samo na plaži, svugdje drugdje to je nedostatak kulture“, samo su neki od komentara.

Jedan je Splićanin cijelu situaciju povezao i s rimskom poviješću.

„Rimski ratnici nosili su tuniku ispod oklopa, a Dioklecijan je nosio togu. Civilizacija je počela kada su ljudi počeli nositi odjeću. Samo podsjećam“, napisao je.

„Pitao sam lokalne ljude je li to problem“

Denokav je naposljetku odgovorio na kritike, istaknuvši kako mu nije bila namjera uvrijediti stanovnike Splita ni pokazati nepoštovanje prema gradu.

„Pročitao sam komentare i razumijem zašto su neki od vas reagirali zbog toga što nisam imao majicu. Posljednje što želim jest biti nepoštovan prema Hrvatskoj ili Splitu“, napisao je.

Dodao je da je prije snimanja navodno razgovarao s lokalnim ljudima.

„Rekli su mi da nije problem hodati bez majice po Rivi i gradu po ovakvoj vrućini, sve dok ne ulazim u restorane, trgovine ili druge zatvorene prostore. Zato sam tako i postupio“, objasnio je.

Naglasio je da cilj videa nije bio privlačenje pozornosti izgledom, nego predstavljanje ljepote i povijesti Splita.

„Šteta je što se toliko raspravlja o majici, a tako malo o samom videu i povijesti grada. Hvala svima koji su gledali zbog sadržaja i podijelili nešto pozitivno“, zaključio je.

Bilo je i onih koji su ga branili

Nisu svi komentari bili negativni. Dio pratitelja smatra da je rasprava pretjerana, dok su neki otvoreno priznali da je upravo njegov izgled pridonio popularnosti videa.

„Da je imao majicu, nitko od vas ne bi gledao video“, napisao je jedan komentator.

Drugi su mu poželjeli dobrodošlicu, pohvalili Hrvatsku i zahvalili na promociji Splita, dok je jedna pratiteljica kratko poručila:

„Baš je zgodan, ima se što i vidjeti. Samo uživaj, pravi si rimski legionar.“

Sudeći prema broju komentara, putopisac je uspio privući pozornost na Split – iako možda ne baš na način koji je prvotno zamislio.