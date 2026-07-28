Štrajk u kulturi prijeti Splitskom ljetu? Evo što kaže gradonačelnik Šuta

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta osvrnuo se na najavu mogućeg štrajka djelatnika u kulturi, nakon što je tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić upozorio da bi, propadne li postupak mirenja, moglo biti ugroženo održavanje Splitskog ljeta. Sindikat kao glavni razlog navodi činjenicu da zaposlenici u kulturi nisu obuhvaćeni dosadašnjim povećanjima plaća.

Šuta je potvrdio da su razgovori sa sindikatima u tijeku te da je postupak mirenja još uvijek otvoren. "Djelatnici u kulturi, odnosno njihovi sindikati, s nama su do sada razgovarali. Trenutačno smo u procesu mirenja. Svi znamo koliki je proračun Grada Splita", rekao je gradonačelnik.

"Vjerujem da ćemo pronaći rješenje"

Naglasio je kako Grad želi osigurati potrebna sredstva, ali da pritom mora voditi računa o financijskim mogućnostima.

"Rekao sam istinu o tome kakva je financijska situacija. Cilj nam je osigurati potrebna sredstva, ali ne mogu nikome obećavati nešto za što novac nije osiguran. Ne želim dovesti Grad u situaciju da potpisuje obveze bez pokrića, kao što se događalo ranije", istaknuo je.

Dodao je kako vjeruje da će se postići dogovor koji će zadovoljiti obje strane. "Vjerujem da ćemo pronaći rješenje. Cilj je da djelatnici budu zadovoljni, ali istodobno moramo voditi računa o fiskalnoj odgovornosti i odgovornom upravljanju javnim novcem", poručio je Šuta.

Na pitanje što će se dogoditi ako ipak dođe do štrajka tijekom turističke sezone, odgovorio je da je prerano govoriti o mogućim posljedicama. "Ako dođe do štrajka, vidjet ćemo kakav će biti njegov utjecaj tijekom ljeta, ali uvjeren sam da ćemo pronaći rješenje i da do toga neće doći", zaključio je splitski gradonačelnik.