ŠTRAJK PROGLAŠEN NEZAKONITIM Tomašević otkrio što sada slijedi: "Ovo se u Zagrebu nije dogodilo 90 godina"

Nakon što je Županijski sud u Zagrebu prvostupanjskim presudama utvrdio da su štrajkovi radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a nezakoniti, pred novinare je izašao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Poručio je kako su odluke suda bile očekivane te najavio postupnu normalizaciju gradskih službi i javnog prijevoza.

„Danas su dvije presude Županijskog suda potvrdile ono što govorim posljednjih tjedan dana, ne samo ja nego i neovisni stručnjaci za radno pravo. One su u skladu s europskom i hrvatskom praksom, ali i sa zdravim razumom. Ne možete ostaviti milijunski grad bez javnog prijevoza“, rekao je Tomašević.

Naglasio je kako je pravo na štrajk ustavno zajamčeno, ali i da postoje pravila prema kojima se štrajk mora provoditi.

„Kao čovjeka kojemu je zaista stalo do radničkih prava, žalosti me što su ovim neodgovornim štrajkom sindikalni lideri nanijeli veliku reputacijsku štetu drugim sindikatima i radnicima u cijeloj Hrvatskoj koji mogu i trebaju koristiti štrajk kao sredstvo radničkog otpora“, poručio je.

„To su vrijedni ljudi bez kojih grad ne bi funkcionirao“

Tomašević se obratio i Zagrepčanima koji su se posljednja tri dana suočavali s velikim problemima zbog obustave javnog prijevoza i drugih gradskih usluga.

Zahvalio im je na strpljenju i solidarnosti te ih pozvao da se prema zaposlenicima ZET-a i Holdinga, unatoč događajima proteklih dana, odnose s poštovanjem.

„To su vrijedni ljudi bez kojih naš grad ne bi funkcionirao“, kazao je.

Istodobno je ponovio kako kao gradonačelnik neće pristajati na ultimatume te da za svoje odluke odgovara građanima Zagreba koji su ga izabrali.

Kada je riječ o javnom prijevozu, najavio je da bi se on trebao ponovno uspostaviti čim se za to stvore potrebni tehnički uvjeti.

Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni

Jedno od pitanja odnosilo se i na plaće zaposlenika za dane tijekom kojih su bili u štrajku. Tomašević je ostao pri ranijem stavu – ti dani neće biti plaćeni.

Kazao je kako ne može jedan dan govoriti jedno, a već sljedeći nešto drugo.

„Nisam takav tip političara“, poručio je.

Govoreći o okolnostima štrajka, rekao je kako se situacija kakva je posljednja tri dana vladala u Zagrebu nije dogodila desetljećima.

„Potpuno je bizarno da se to događa nama koji smo podigli plaće radnicima ZET-a i Holdinga“, rekao je.

Tomašević smatra da štrajk po svojoj prirodi mora izazvati određene poteškoće jer bi u suprotnom izgubio svrhu, ali ističe kako pritom ne smiju biti ugroženi zdravlje i sigurnost građana.

Kao primjer naveo je odvoz otpada iz sustava u kojima njegovo gomilanje može predstavljati zdravstveni rizik.

„Odvoz otpada, biootpada, onoga što može potaknuti zaraze, nametnike i glodavce, što ugrožava javno zdravlje i sigurnost – te službe moraju funkcionirati“, rekao je.

Prema njegovim riječima, Grad je tijekom štrajka tražio održavanje 41 posto usluga.

„Sindikati Holdinga ponašali su se odgovornije“

Tomašević je otkrio i kako je u ZET-u oko četvrtine zaposlenika bilo na bolovanju ili na drugi način odsutno s posla. Prema njegovu tumačenju, dio njih vjerojatno se nije želio izjasniti o sudjelovanju u štrajku.

Predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković potvrdio je da se pregovori o kolektivnom ugovoru nastavljaju.

Tomašević je pritom napravio razliku između postupanja sindikata Holdinga i ZET-a.

„Sindikati Holdinga ponijeli su se tu, mogu reći, odgovornije od sindikata ZET-a jer su komunalci odvozili otpad iz škola, vrtića i bolnica“, kazao je.

Dodao je kako je sindikate javnog prijevoza pozivao da odgode štrajk do završetka arbitraže, no oni na to nisu pristali i započeli su potpunu obustavu rada.

Sindikati se vraćaju na posao, ali najavljuju žalbu

Županijski sud u Zagrebu prihvatio je tužbeni zahtjev Zagrebačkog holdinga protiv triju sindikata i zabranio organiziranje i provođenje najavljenog štrajka. Sud je utvrdio da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bila odredba kolektivnog ugovora koja se odnosi na obvezu socijalnog mira.

U slučaju ZET-a sud je utvrdio nezakonitost štrajka zbog toga što prethodno nisu bili ugovoreni nužni poslovi koje je potrebno osigurati za vrijeme obustave rada.

Riječ je o prvostupanjskim presudama. Stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 15 dana, a Vrhovni sud potom mora odlučiti o žalbama u roku od pet dana.

Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a štrajkali su od ponedjeljka. Zagreb je tijekom tri dana ostao gotovo bez javnog prijevoza, dok se na dijelu gradskih ulica gomilao neodvezeni otpad.

Predstavnik sindikata u Holdingu Mumin Hodžić poručio je nakon presude kako će je radnici poštovati i vratiti se na posao, ali i da će sindikati iskoristiti mogućnost žalbe.

Potvrdio je da se zaposlenici u drugoj i trećoj smjeni vraćaju na radna mjesta. Istaknuo je kako je ponosan na radnike koji su sudjelovali u štrajku te da mu je žao što je obustava rada završila na ovaj način.

Iz ZET-a se neposredno nakon presude nisu detaljnije očitovali, a njihovo obraćanje najavljeno je za 18 sati.

Dotaknuo se i maksimirskog stadiona

Tomašević je upitan i o međunarodnom natječaju za novi stadion u Maksimiru, odnosno mogućnosti njegova poništavanja nakon reakcija koje je izazvalo odabrano idejno rješenje.

Isprva nije želio detaljnije komentirati tu temu, a potom je kazao kako se čeka istek roka za žalbe ostalih sudionika međunarodnog natječaja.

Dodao je da o tome još nije razgovarao s premijerom Andrejem Plenkovićem jer je, kako je rekao, „zadnja tri dana imao drugog posla“.