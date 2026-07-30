Štrajk koji je prijetio Splitskom ljetu ipak otkazan: Kulturnim djelatnicima rastu plaće, Šuta se uključio u pregovore

Kulturni djelatnici splitskih ustanova ipak neće krenuti u najavljeni štrajk koji je mogao ozbiljno ugroziti održavanje programa Splitskog ljeta. Nakon zahtjevnog postupka mirenja Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi i Grad Split postigli su dogovor o povećanju plaća. Dogovor je javnosti predstavljen ispred zgrade splitske Gradske uprave, neposredno nakon završetka pregovora. Povećanje plaća bit će provedeno u dvije faze, a sindikalisti su potvrdili da se sve pripreme za štrajk obustavljaju.

Povećanje plaća u dvije faze

Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić kazao je da su pregovori s Gradom bili iscrpljujući i zahtjevni, ali da je na kraju pronađeno rješenje prihvatljivo za obje strane. "Upravo smo završili pregovore s Gradom Splitom. Bili su iscrpljujući i zahtjevni, ali postigli smo dogovor. Naša tražena povećanja plaća bit će realizirana postupno. Pedeset posto povećanja bit će provedeno od 1. listopada ove godine, uz isplatu plaće u studenome. Preostalih 50 posto bit će realizirano od veljače 2027. godine, uz isplatu plaće za ožujak 2027. godine", kazao je Rebić.

Dodao je da su sindikalni predstavnici bili svjesni kako će teško biti izboriti cjelokupno povećanje odjednom.

"Uspjeli smo postići dogovor. Hvala sindikalnim povjerenicama i povjerenicima jer bez njih ovaj posao ne bi bio napravljen. Hvala i gradonačelniku Tomislavu Šuti, koji se uključio u pregovore. Činjenica je da smo s njim uspjeli postići dogovor i da je razumio našu poziciju", rekao je Rebić.

Štrajk je trebao biti posljednja opcija

Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi ranije je najavio da će, u slučaju neuspjeha postupka mirenja, kulturni djelatnici odmah krenuti u štrajk. Sindikat je upozoravao da su kulturni radnici ostali izostavljeni iz povećanja plaća koja su već obuhvatila gradske službenike i namještenike, dok se povećanje pripremalo i za sustav predškolskog odgoja.

Najavljeni štrajk najviše bi se odrazio na održavanje Splitskog ljeta, no takav je scenarij postignutim dogovorom izbjegnut. "Nismo bili sretni zbog najave štrajka. Ne želimo ljudima uništiti Splitsko ljeto jer su ljudi platili ulaznice. To nam je bila jedina preostala mogućnost, ali sada ćemo je, srećom, obustaviti", poručio je Rebić.

Vicković: "Ovo je priznanje da kultura ipak nešto znači"

Glumica Hrvatskog narodnog kazališta Split Andrijana Vicković, koja je predstavljala umjetnički dio kazališta, istaknula je kako je štrajk kulturnim djelatnicima bio posljednja opcija. "Posljednje rješenje bilo nam je da sada krenemo u štrajk. Ovo je priznanje da kultura ipak nešto znači i da je potrebno voditi računa o ljudima koji u njoj rade", rekla je Vicković.

Glumac HNK-a Split i član ansambla Drame Donat Zeko zahvalio je Gradu što je, kako je rekao, imao sluha za potrebe kulturnih djelatnika. "Split je živi teatar, a teatar je živo bilo ovoga grada. Živimo zajedno i radimo zajedno. Od srca hvala, do neke iduće prigode", rekao je Zeko.

Šuta: "Dogovor je postignut na obostrano zadovoljstvo"

O postignutom dogovoru oglasio se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji se u završnoj fazi uključio u pregovore sa sindikalnim predstavnicima. "Imali smo razgovore o dinamici povećanja za djelatnike ustanova u kulturi i postigli smo dogovor o korekcijama koeficijenata. Na obostrano zadovoljstvo, sve će biti provedeno dogovorenom dinamikom", kazao je Šuta.

Postignutim dogovorom tako je uklonjena mogućnost neposrednog štrajka, a program Splitskog ljeta trebao bi se nastaviti održavati bez najavljivanih poremećaja.