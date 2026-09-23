Strah od gastroskopije i kolonoskopije? U MedPointu se pregledi obavljaju dok pacijent spava

Novi članovi stručnog tima Poliklinike MedPoint su dr. Damir Aličić, specijalist interne medicine i uži specijalist gastroenterologije, te dr. sc. Ivan Vuković, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

„Obojica u MedPoint dolaze s dugogodišnjim iskustvom rada u KBC-u Split. Njihovim dolaskom smo ojačali našu endoskopsku dijagnostiku, s posebnim naglaskom na gastroskopiju i kolonoskopiju u analgosedaciji“, objašnjava doktor Kristian Podrug, osnivač Poliklinike MedPoint.

Riječ je o pregledima koji imaju važnu ulogu u pravovremenom otkrivanju bolesti probavnog sustava, ali dio pacijenata pregled i dalje odgađa zbog straha od boli, nelagode ili prethodnog lošeg iskustva s pretragom. U Poliklinici MedPoint gastroskopija i kolonoskopija se mogu obaviti uz anesteziološku skrb, odnosno u analgosedaciji. Riječ je o anesteziološkoj tehnici koja kombinira uspavljivanje i analgeziju. Tijekom pretrage pacijent spava, diše samostalno, ne osjeća bol i nelagodu, a njegove su vitalne funkcije pod stalnim nadzorom anesteziologa.

Za endoskopske pretrage uz dr. Podruga, zadužen je dr. Damir Aličić - gastroenterolog s višegodišnjim iskustvom, čiji klinički rad obuhvaća dijagnostiku i liječenje različitih bolesti probavnog sustava. Dr. Aličić je ujedno i predavač na Medicinskom fakultetu u Splitu te u svakodnevnom radu poseban naglasak stavlja na endoskopsku dijagnostiku kojom se najpouzdanije otkrivaju bolesti jednjaka, želuca i crijeva.

Dr. sc. Ivan Vuković, dr. med., specijalist je anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine. Iskustvo je gradio na zahtjevnim anesteziološkim postupcima i u radu je usmjeren na sigurnost, kontrolu boli i miran, individualan pristup svakom pacijentu. Značajan fokus stavlja na analgosedaciju i sigurnu pripremu pacijenta, praćenje tijekom sedacije te brz oporavak pacijenta nakon zahvata. Upravo suradnja gastroenterologa i anesteziologa omogućuje da se pregled provede uz visoku razinu sigurnosti i znatno ugodnije iskustvo za pacijenta.

Pretrage se izvode suvremenim endoskopskim uređajima visoke rezolucije za otkrivanje i najmanjih promjena na sluznici. Pregled traje kratko, a po potrebi se tijekom pretrage uzimaju uzorci tkiva za dodatnu analizu ili se odmah uklanjaju polipi. Za pacijente koji žele kompletnu obradu, gastroskopija i kolonoskopija mogu se obaviti istoga dana, pod istom sedacijom.

Zajedno s dr. Kristianom Podrugom, specijalistom interne medicine i subspecijalistom gastroenterologije i hepatologije, tim Poliklinike MedPoint je usmjeren samo na jednu stvar - da pacijent dođe na vrijeme, mirno obavi pretragu i dobije pouzdan nalaz. „Mnoge ozbiljne bolesti probavnog sustava potpuno su izlječive kada se otkriju na vrijeme“, istaknuo je dr. Podrug.