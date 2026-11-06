Stotinu godina od rođenja profesora emeritusa dr. sc. Borbena Uglešića: liječnika, vizionara, doajena hrvatske psihijatrije i jednog od utemeljitelja Medicinskog fakulteta u Splitu

Danas se navršava sto godina od rođenja ovog velikog liječnika i čovjeka, jednog od najvažnijih imena hrvatske psihijatrije. Zbog iznimnog doprinosa struci nazivali su ga nestorom hrvatske psihijatrije. Njegov život i rad ostavili su neizbrisiv trag u Splitu, Dalmaciji, Hrvatskoj i cijeloj regiji.

Profesor emeritus dr. sc. Borben Uglešić rođen je 1926. kao najmlađe od četvero djece ugledne splitske odvjetničke obitelji. Medicinu je studirao u Zagrebu nakon Drugoga svjetskog rata, a specijalizaciju iz neurologije i psihijatrije završio je 1958. godine. Iste se godine vratio u rodni grad kao neuropsihijatar.

Osnovao odjel i dnevnu bolnicu

Psihijatrija je tada u Splitu imala skromne uvjete. Uglešić je izborio prostor za smještaj psihijatrijskih bolesnika u prizemlju „stare bolnice“ u središtu grada. Poslije je sudjelovao u ustroju Odjela za neurologiju i Odjela za psihijatriju u novoj bolnici na Firulama, a uz psihijatrijski odjel osnovao je i dnevnu bolnicu. Zahvaljujući njegovu zalaganju, psihijatrijski odjel dobio je status Klinike za psihijatriju, koji je zadržao do danas. Sedamdesetih godina uspostavio je Registar psihijatrijskih bolesnika, prvu redovitu evidenciju takvih bolesnika. Bio je i jedan od utemeljitelja Medicinskog fakulteta u Splitu.

Napisao je nekoliko stotina stručnih radova, od kojih su mnogi prevedeni na strane jezike. Izradio je više od 17.000 sudskopsihijatrijskih vještačenja, a sudsku psihijatriju predavao je na Pravnom fakultetu u Splitu. Nakon Domovinskog rata organizirao je Prvi hrvatski psihijatrijski kongres u Splitu. Bio je dugogodišnji član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske i Hrvatskoga liječničkog zbora. Dio svojega profesionalnog života proveo je i kao liječnik Nogometnog kluba Hajduk, ostavivši trag i u sportskoj zajednici svojega grada.

Posebno se zalagao za osobe s problemima ovisnosti. Kada se osamdesetih godina pojavio problem droga, pomagao je u liječenju ovisnika i podupirao terapijske zajednice, čiji je način rada poslije postao široko prihvaćen. Brojne nagrade, priznanja i počasti svjedoče o njegovoj stručnosti i predanosti radu. Njegovi učenici, danas liječnici, kažu da se veličina legendarnog profesora ogledala u jednostavnosti, spontanosti, pristupačnosti, duhovitosti i zaraznoj ljudskoj toplini.

Uglešić Health & Care Centar

Njegovu liječničku i ljudsku ostavštinu nastavljaju sin, prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić, profesor na Katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Splitu, vlasnik i glavni psihijatar Uglešić Health & Care Centra, te snaha Ana Gruica Uglešić. Boran Uglešić i ranije je isticao da je temelje njegova profesionalnog puta postavio upravo otac.

Uglešić Health & Care Centar u Dugopolju nastavak je i proširenje te životne priče. Povezujući Uglešić polikliniku i Uglešić Senior, Centar objedinjuje zdravstvenu skrb, rehabilitaciju i smještaj za starije osobe, uz posebnu pozornost mentalnom zdravlju. Profesorova ideja psihijatrije bliže ljudima i skrbi koja čovjeka promatra u njegovoj cjelovitosti tako dobiva širi prostor i nove mogućnosti: od prevencije i liječenja do podrške u svakodnevnom životu, očuvanja samostalnosti i dostojanstvenog starenja. U središtu ostaje ono čemu je posvetio svoj rad – čovjek, njegove potrebe i pravo na razumijevanje, stručnu pomoć i život bez stigme.

Stotu obljetnicu njegova rođenja obitelj i suradnici obilježavaju upravo tako – nastavkom njegova rada i čuvanjem vrijednosti koje im je prenio.

„Dragi profesore, ti si nas učio kako se brinuti o drugima. S ljubavlju i ponosom nastavljamo tvoju ostavštinu – cijeniti svakog čovjeka i biti uz njega kada nas najviše treba.“

Preminuo je 25. rujna 2020. godine u svojem domu u Splitu. Posljednji ispraćaj održan je 28. rujna na splitskom Lovrincu, a istoga je dana pokopan u Supetru na otoku Braču.