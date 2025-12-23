Stotinjak učenika u Hrvacama prenijelo prave vrijednosti Božića

U Osnovnoj školi Dinka Šimunovića u Hrvacama danas je održana božićna predstava koja je ispunila novu školsku višenamjensku dvoranu porukama istinskih vrijednosti Božića.

Učiniti ono što morate, zatim ono što možete i uskoro ćete činiti i nemoguće, poruka je ovog Božića. Ovogodišnja tema bila je između ostalog i uprizorenje božićnih običaja u Cetinskoj koji su učenici predstavili na dojmljiv način.

U predstavi je sudjelovalo više od stotinjak učenika okupljenih u male dramske skupine od 1. do 4. razreda, te veću dramsku skupinu – Duga, te zbor škole, a svi su nastupali pod vodstvom svojih učitelja.

Uz posebne scenske efekte i scenografiju, učenici su pokazali iznimnu glumačku, glazbenu i plesnu vještinu, zajedništvo, nesebično pomaganje i iskrena radost. „To su vrijednosti koje trebamo živjeti ne samo za Božić, nego svaki dan u godini“, istaknula je u svom obraćanju i ravnateljica škole Nevenka Jenjić. Publika je na kraju sve sudionike nagradila velikim pljeskom, čime je ovaj predblagdanski dan ostao u posebnom sjećanju svima prisutnima. Na kraju su svi prisutni mogli kupiti Božićne ukrase iz školske Zadruge.