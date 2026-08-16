Stotine vatrogasaca, deseci vozila i kanaderi: Evo kronologije velikih požara

Vatrogasci u Splitsko-dalmatinskoj županiji iza sebe imaju nekoliko iznimno zahtjevnih dana. Veliki požari na Braču, u Lokvi Rogoznici te na području Trolokvi angažirali su stotine vatrogasaca, desetke vozila i zračne snage.

Budući da smo o požarima proteklih dana već izvještavali, donosimo kronologiju intervencija i najnovije podatke Županijskog vatrogasnog operativnog centra. Izvješće obuhvaća razdoblje od 15. kolovoza u 6 sati do 16. kolovoza u 6 sati.

Brač – Pučišća

Požar otvorenog prostora kod Pučišća izbio je 13. kolovoza u 2:27 sati. Gorjeli su borova šuma i nisko raslinje, a uz bračke vatrogasce na otok su stigle i snage s kopna iz Splitsko-dalmatinske županije. U jednom trenutku na požarištu je bilo ukupno 111 vatrogasaca s 35 vozila, dok su iz zraka djelovala četiri kanadera i dva Air Tractora Fireboss.

Opožareno je oko 250 hektara borove šume i raslinja, a požar je lokaliziran istoga dana u 20:15 sati. Tijekom noći na terenu su ostala 92 vatrogasca s 28 vozila.

Sljedećeg jutra dio snaga s kopna je raspušten, dok je na sanaciji ostalo 60 vatrogasaca sa 16 vozila. Tijekom noći na požarištu su nastavili dežurati vatrogasci DVD-ova Pučišća, Supetar i Selca.

Lokva Rogoznica – najveća intervencija

Veliki požar kod Lokve Rogoznice izbio je 13. kolovoza u 20:15 sati. Podignute su sve snage omiškog operativnog područja, a u pomoć su stigli vatrogasci iz Splita, Makarske, Kaštela, Solina, Trogira i Imotskog te snage iz Šibenika, Zadra i Dubrovnika.

U početnoj fazi požara bilo je angažirano 180 vatrogasaca i 48 vozila.

Sljedećeg jutra u gašenje su uključena četiri kanadera i dva Air Tractora Fireboss, a stigle su i dodatne vatrogasne snage iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije te Zagreba.

Do 10:45 sati na požarištu su bila čak 253 vatrogasca s 83 vozila, a opožarena površina procijenjena je na oko 1000 hektara. Tijekom noći na sanaciji je ostalo 90 vatrogasaca s 30 vozila.

U subotu, 15. kolovoza, u 1 sat dio kaštelanskih snaga pušten je s požarišta zbog izbijanja novih požara na području Kaštela. U 6:37 sati poslan je i zahtjev za dodatnim Air Tractorom.

Trolokve – Jadrići

Požar otvorenog prostora u zaseoku Jadrići izbio je 14. kolovoza u 10:55 sati. U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-ova Zagora, Kaštela, Gomilica i Mladost te IVP Split, ukupno 31 vatrogasac s 11 vozila. Pomagali su im i jedan kanader te Air Tractor Fireboss.

Izgorjelo je oko 25 hektara trave i raslinja. Požar je lokaliziran u 14:15 sati, a tijekom noći na požarištu su ostala dva vatrogasca DVD-a Zagora s jednim vozilom. Požar je konačno ugašen 15. kolovoza u 8 sati.

Gorjelo i u Splitu

Splitski vatrogasci imali su i jednu intervenciju u samom gradu. U 15:58 sati gasili su požar trave i niskog raslinja u Grabovoj ulici, gdje su intervenirala tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom.