"Stotine tisuća ljudi na ulicama": Štimac se prisjetio povijesnog ljeta 1998.

Prošlo je točno 28 godina od najvećeg uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije do tada – osvajanja brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Tim povodom Igor Štimac prisjetio se nezaboravnog ljeta 1998. godine i na društvenim mrežama podijelio snimku veličanstvenog dočeka Vatrenih u Zagrebu.

Na videu se vide rijeke ljudi okupljene na ulicama glavnog grada koje su reprezentaciju dočekale nakon povijesnog uspjeha. Bila je to prva medalja Hrvatske na svjetskim prvenstvima, a slavlje koje je uslijedilo ostalo je jedno od najemotivnijih u novijoj hrvatskoj povijesti.

Uz snimku Štimac je podijelio i emotivnu poruku.

"Prošlo je točno 28 godina, a meni i danas, kad vidim ove snimke s Trga Francuske Republike, srce zaigra, sjećanja i ponos naviru. Kakva je to ekipa bila... Ginuli smo jedan za drugoga na terenu, ostavili srce u Francuskoj, a narod nam je to vratio na najljepši mogući način. Stotine tisuća ljudi na ulicama Zagreba, neopisiv ponos i zajedništvo kakvo se rijetko viđa."

Prisjetio se i izbornika Miroslava Ćire Blaževića te naglasio koliko je taj uspjeh značio cijeloj Hrvatskoj.

"Na čelu s našim neponovljivim šefom, Ćirom Blaževićem, donijeli smo prvu povijesnu medalju našoj domovini. Igrali smo za dres, za narod, za Hrvatsku. Hvala vam što ste nas te '98. nosili do povijesnog uspjeha. Bilo je to ljeto koje nikada nećemo zaboraviti."

Bronca osvojena u Francuskoj označila je početak jedne od najuspješnijih reprezentativnih priča u svjetskom nogometu. Generacija predvođena Davorom Šukerom, Zvonimirom Bobanom, Robertom Prosinečkim, Slavenom Bilićem, Igorom Štimcem i ostalim Vatrenima zauvijek je ušla u sportsku povijest Hrvatske, a prizori slavlja iz Zagreba i danas bude emocije kod navijača.