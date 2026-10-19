Stotine studenata još čekaju plaće od Studenca: U Splitu ih je oko 200, najavljuju se i prosvjedi!

Studentski zbor Sveučilišta u Splitu upozorio je na problem neisplaćenih studentskih zarada za rujan. Prema njihovim navodima, oko 200 studenata u Splitu i ukupno 800 diljem Hrvatske još uvijek čeka isplatu za posao koji su odradili u trgovinama trgovačkog lanca Studenac.

Kako navode u objavi na Instagramu, riječ je o iznosima od približno 1.000 eura po studentu, zarađenima radom na blagajnama i drugim poslovima u trgovinama.

„Studenti nisu dobavljači. Rad je rad!”

Iz Studentskog zbora ističu kako su zaposlenici dobili svoje plaće, dok studenti još uvijek čekaju novac koji su zaradili.

– Radnicima je plaćeno jer ih štiti zakon. Studentima nije – njihov se rad tretira kao „dug dobavljaču” – navode u objavi.

Tvrde i kako zakonske mogućnosti za isplatu studentskih zarada postoje, ali da je odluka o isplati na Studencu.

– Zakon dopušta da se studenti odmah isplate. To je odluka Studenca – poručuju iz Studentskog zbora.

Ako ne bude isplate, mogući prosvjedi

Studenti poručuju kako ne traže ništa više od onoga što su svojim radom zaradili te upozoravaju da su spremni i na javno iskazivanje nezadovoljstva ako se situacija hitno ne riješi.

– Studenti traže ono što im pripada – isplatu za rad koji su odradili. Studenti nisu dobavljači. Rad je rad! – naglašavaju.

Upozoravaju i na mogućnost organiziranja prosvjeda ispred trgovina Studenca.

– Ako se ovo pitanje hitno ne riješi, studenti će biti primorani svoja osnovna prava tražiti prosvjedom ispred Studenac trgovina. Vrijeme je za isplatu – zaključuju iz Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Studentski zbor UNIST (@szst.unist)