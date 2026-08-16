Stotine ljudi na proslavi Dana Žrnovnice, evo kako je bilo na popularnoj lokaciji

Žrnovnica je u subotu navečer pokazala kako izgleda kada se tradicija, glazba i zajedništvo spoje na jednom mjestu. Više stotina ljudi okupilo se u Antoničinu mlinu na događaju kojim su obilježeni Dan mjesta i blagdan Velike Gospe.

Pod krošnjama i ljetnom rasvjetom, u jednom od najprepoznatljivijih ambijenata uz rijeku Žrnovnicu, okupile su se sve generacije. Bila je to večer koja je započela svečano, a kako su sati odmicali pretvorila se u pravu ljetnu feštu.

Gradska glazba otvorila večer u znaku tradicije

Središnje mjesto u programu pripalo je Gradskoj glazbi “Stjepan Radić” Žrnovnica, koja već 115 godina čuva glazbenu i kulturnu tradiciju mjesta.

Njihov nastup dao je večeri svečani ton primjeren obilježavanju jednog od najvažnijih datuma za Žrnovnicu, dok je brojna publika ispunila prostor Antoničina mlina.

Program su potom svojim nastupima upotpunile solistice Natalia Diachenko i Marina Fernandez, a glazbeni dio večeri postupno je iz svečanog prešao u znatno rasplesaniji ritam.

Sunny Family Band podigao publiku na noge

Za taj dio večeri pobrinuo se Sunny Family Band.

Kako je koncert odmicao, prostor pred izvođačima pretvorio se u plesni podij. Publika se opustila, zapjevala i zaplesala, a fotografije najbolje pokazuju atmosferu koja se stvorila u Antoničinu mlinu.

Stotine ljudi, ljetna večer, glazba i jedinstvena kulisa starog mlina pokazali su se kao dobitna kombinacija.

Nakon nastupa uživo zabava nije završila. Za nastavak večeri i glazbu do kasnijih sati pobrinuo se DJ Zamba.

Nije nedostajalo ni okrjepe

Organizatori su se pobrinuli da posjetitelji tijekom višesatnog programa ne ostanu ni gladni ni žedni, pa je uz glazbeni program bilo dovoljno prostora i za druženje, razgovor i okrjepu.

Upravo je opuštena atmosfera možda najbolje opisala cijelu večer. Nije to bio samo koncert, nego okupljanje mjesta – susreta starih poznanika, obitelji, mladih i starijih koji su zajednički obilježili dan Žrnovnice.

Antoničin mlin ponovno pokazao zašto je poseban

Posebnu kulisu cijelom događaju dao je Antoničin mlin. Zelenilo, kameni ambijent i diskretna ljetna rasvjeta stvorili su ugođaj koji je teško preslikati na klasičnu koncertnu pozornicu.

A kada se tome pridodaju nastupi domaćih glazbenika, gosti i nekoliko stotina ljudi spremnih na pjesmu i ples, Žrnovnica je dobila proslavu kakvu Dan mjesta i zaslužuje.

Subotnja večer tako je završila upravo onako kako je i trebala – uz glazbu, druženje i pun Antoničin mlin.