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Stotine kilometara do Gospe: Gradonačelnik Bulj dočekao hodočasnike na putu prema Sinju

Gradonačelnik Miro Bulj danas je dočekivao hodočasnike koji pristižu u Sinj te im dijelio boce vode kao znak dobrodošlice
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Uoči blagdana Velike Gospe, Čudotvorne Gospe Sinjske, zaštitnice Grada Sinja, gradonačelnik Miro Bulj danas je dočekivao hodočasnike koji pristižu u Sinj te im dijelio boce vode kao znak dobrodošlice i potpore na njihovu hodočasničkom putu.

Tisuće hodočasnika ovih dana dolaze u Sinj iz svih krajeva Hrvatske, Dalmacije te Bosne i Hercegovine, osobito iz Srednje Bosne, Rame i Livna. Mnogi od njih prelaze stotine kilometara pješice kako bi se poklonili Čudotvornoj Gospi Sinjskoj, dok neki svoj zavjet ispunjavaju hodajući bosonogi.

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„Išao sam ususret hodočasnicima koji dolaze našoj Majci, Čudotvornoj Gospi Sinjskoj u naš Sinj iz Srednje Bosne, Viteza, Rame, Livna, Dalmacije i svih krajeva Hrvatske. Mnogi prelaze stotine kilometara pješačeći. Neki prolaze kraće rute, ali bosonogi, što je iznimno zahtjevno. Dijelio sam im boce vode kao znak gostoprimstva i velikog srca nas Sinjana koji znaju što znači ugostiti hodočasnike“, istaknuo je gradonačelnik Bulj-

Gradonačelnik je svim hodočasnicima uputio riječi dobrodošlice i ohrabrenja:

„Neka vas, dragi hodočasnici, prati zagovor naše Majke Čudotvorne Gospe Sinjske. Osjećajte se sigurno i ugodno u našem Gradu pod plaštom naše Majke“, poručio je gradonačelnik Miro Bulj.

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