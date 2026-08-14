Stotine kilometara do Gospe: Gradonačelnik Bulj dočekao hodočasnike na putu prema Sinju

Uoči blagdana Velike Gospe, Čudotvorne Gospe Sinjske, zaštitnice Grada Sinja, gradonačelnik Miro Bulj danas je dočekivao hodočasnike koji pristižu u Sinj te im dijelio boce vode kao znak dobrodošlice i potpore na njihovu hodočasničkom putu.

Tisuće hodočasnika ovih dana dolaze u Sinj iz svih krajeva Hrvatske, Dalmacije te Bosne i Hercegovine, osobito iz Srednje Bosne, Rame i Livna. Mnogi od njih prelaze stotine kilometara pješice kako bi se poklonili Čudotvornoj Gospi Sinjskoj, dok neki svoj zavjet ispunjavaju hodajući bosonogi.

„Išao sam ususret hodočasnicima koji dolaze našoj Majci, Čudotvornoj Gospi Sinjskoj u naš Sinj iz Srednje Bosne, Viteza, Rame, Livna, Dalmacije i svih krajeva Hrvatske. Mnogi prelaze stotine kilometara pješačeći. Neki prolaze kraće rute, ali bosonogi, što je iznimno zahtjevno. Dijelio sam im boce vode kao znak gostoprimstva i velikog srca nas Sinjana koji znaju što znači ugostiti hodočasnike“, istaknuo je gradonačelnik Bulj-

Gradonačelnik je svim hodočasnicima uputio riječi dobrodošlice i ohrabrenja:

„Neka vas, dragi hodočasnici, prati zagovor naše Majke Čudotvorne Gospe Sinjske. Osjećajte se sigurno i ugodno u našem Gradu pod plaštom naše Majke“, poručio je gradonačelnik Miro Bulj.