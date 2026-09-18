Stotine djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji imaju celijakiju, a u vrtićima nema bezglutenske hrane: Stiže važna promjena

Splitsko-dalmatinsko društvo za celijakiju dobilo je projekt na natječaju dm-drogerie markt "Žar za budućnost" 4.200 eura te su tako ušli među 30 društava, udruga i pojedinaca koji će dobiti sredstva za koja se natjecalo više od 240 kandidata na platformi "Jedni za druge zajedno".

Predsjednica društva Višnja Nikolić ispričala je kako je taj natječaj objavljen povodom 30 godina rada DM- a u Hrvatskoj koji podupire inicijative za bolju budućnost. Na natječaj su se javili jer su imali želju moguća sredstva koristiti za vrtiće u kojima bi se o prehrani celijakičara educiralo osoblje koje radi s djecom.

- To nam je bila prilika. Znali smo da će biti samo 30 odobrenih projekata. Poslali smo svoj projekt i nestrpljivo iščekivali rezultate. Sretni smo i jako nas je razveselilo što je naš projekt prepoznat kao važna inicijativa. Novac koji dobijemo bit će usmjeren na edukacije i radionice, brošure i upute za vrtiće za tamošnje djelatnike, poklon-pakete za socijalno ugrožene obitelji koje imaju djecu i pomoć liječnika, odnosno vanjskih suradnika koji će biti na edukacijama.

Nikolić je rekla i da u Splitsko-dalmatinskoj županiji ima na stotine djece koja boluju od celijakije i žele im omogućiti da u vrtićima dobivaju bezglutensku hranu što sada nije slučaj. Isto tako u budućnosti žele da učenici u osnovnim i srednjim školama isto imaju hranu bez glutena, kao i studenti, ali i korisnici domova za djecu i starije.

Celijakija je kronična autoimuna bolest u kojoj nije preporučljiv unos glutena jer može uzrokovati teško oštećenje sluznice tankog crijeva. Kada osoba koja ima tu genetsku bolest jede hranu s glutenom tada njen imunološki sustav napada vlastito tkivo i tako uništava crijevne resice. Ona je najčešća bolest crijeva, no nažalost kasno se otkriva. Kada se otkrije osoba doživotno ne smije unositi gluten.