Stoljeće zrakoplovstva u Otočcu obilježeno bogatim letačkim programom

Dana 23. svibnja 2026. godine Aeroklub „Otočac” organizirao je svečano obilježavanje 100 godina zrakoplovstva u Otočcu. Događaju su prisustvovali predstavnici i članovi aeroklubova iz Zadra, Splita i Sinja, kao i brojni građani i ljubitelji zrakoplovstva koji redovito posjećuju otočki aerodrom.

Iako je jaka bura spriječila dolazak većeg broja uzvanika avionima, predstavnici prijateljskih aeroklubova u Otočac su stigli osobnim automobilima te svojim dolaskom podržali obilježavanje značajne obljetnice. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta otkazano je i planirano natjecanje u preciznom slijetanju, budući da sudionici iz Sinja i Zadra nisu mogli sigurno doletjeti.

Unatoč tome, program nije izostao. Posjetitelji su imali priliku pratiti akrobatske nastupe zrakoplova Pitts S2-C i Extra 300, letove avio-zaprega, jedriličara te nastupe članova Aerokluba „Otočac”, koji su ispunili nebo iznad aerodroma i izazvali veliko zanimanje publike.

Povijest zrakoplovstva u Otočcu započela je još 1926. godine osnivanjem prvog aerokluba pod nazivom Aeroklub „Naša krila” Otočac. Iako je o njegovu djelovanju sačuvano vrlo malo pisanih tragova, razvoj zrakoplovstva intenzivirao se izgradnjom Aerodroma Otočac sredinom 1970-ih godina.

Tada važnu ulogu preuzima Aeroklub „Krila Gacke”, koji pod vodstvom Dušana Bobića razvija pilotski kadar i provodi obuke novih pilota. Posebno mjesto u povijesti kluba zauzima 1991. godina, kada je u ratnim okolnostima spašena UTVA-75 i stavljena na raspolaganje Hrvatskoj vojsci. Zrakoplov je u sastavu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva nosio oznaku 003, a kasnije je završio u Zrakoplovno-tehničkom centru.

Zahvaljujući suradnji Aerokluba „Otočac”, Grada Otočca i gradonačelnika Gorana Bukovca, otočka UTVA vraćena je na aerodrom „Špilnik”, gdje danas služi kao izložbeni eksponat. Upravo je taj zrakoplov bio jedna od glavnih atrakcija tijekom obilježavanja obljetnice.

Nakon ratnih razaranja i obnove aerodroma, aktivnosti su tijekom 2000-ih godina bile skromnije, uz povremena natjecanja i dane otvorenih vrata. Novo razdoblje razvoja započinje 2022. godine osnivanjem Aerokluba „Otočac”, koji preuzima upravljanje aerodromom nakon što je bio zatvoren zbog nepravilnosti prethodnog operatera.

Od tada su pokrenute brojne aktivnosti — organizirano je redovito letenje, nabavljena je jedrilica te otvorene škole za pilote avio-zaprega i pilote jedrilica. Aerodrom danas bilježi oko 1200 operacija godišnje, a u tijeku je i obnova poznatog zrakoplova McDonnell Douglas C-47 Skytrain.

Obilježavanje 100 godina zrakoplovstva u Otočcu još je jednom pokazalo važnost aerodroma i zrakoplovne tradicije za lokalnu zajednicu, ali i potencijal daljnjeg razvoja zrakoplovstva u Gackoj dolini.