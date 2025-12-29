Stogodišnjak s dalmatinskog otoka: "Nisam pio, nisam pušio..."

Šime Cvitanović, rođen 13. studenoga 1925. godine na Velom Ižu, obilježio je stoljeće života. Odrastao je sretnoj i bezbrižnoj obitelji, zajedno s tri sestre, na otoku koji je ga je uvelike oblikovao.

Kao sedamnaestogodišnjak sudjelovao je u Drugom svjetskom ratu, za kojeg kaže da je iskustvo koje je ostavilo trajan trag u njegovom životu. Unatoč ratnim godinama, Šime je zadržao snažan duh i radnu energiju koja ga je pratila cijelog života, piše 057info.

Nakon rata posvetio se sportu, prvenstveno vaterpolu, a radio je i kao učitelj gimnastike. Njegova vaterpolska ekipa PK Mladost 1965. godine na prvenstvu Podsaveza Zadar osvojila je prvo mjesto. Sport je, kako ističe, bio jedan od tajni njegova zdravlja, a velike ljubavi u njegovom životu bile su i ribolov te maslinarstvo. Najveći dio radnog vijeka proveo je kao knjigovođa zadruge, poslu kojem je uvijek pristupao savjesno i posvećeno sve do odlaska u mirovinu.

– Bio sam prvi na Ižu u mnogočemu, pa sam tako prvi nabavio televiziju, radio, fotoaparat. Bilo je tu i kulturno-umjetničko društvo “Sloga” i dramska sekcija koje sam bio član. Zanimala me dosta i astronomija. Uglavnom, bio sam aktivan na više polja i to me činilo sretnim, kazao je Šime.

Veliku važnost pridavao je zdravlju, pazeći na prehranu, izbjegavajući alkohol i cigarete te održavajući svakodnevnu fizičku aktivnost. Uvijek naglašava da mu je upravo takav način života sačuvao snagu i vitalnost sve do njegove stote godine.

Najviše ga veseli vrijeme provedeno s obitelji i najbližima, a poznat je po tome da rado dijeli priče iz svog dugog života.

Njegova poruka mladima jednostavna je, ali jasna: živjeti umjereno, puno čitati, obrazovati se i ostati fizički aktivan.