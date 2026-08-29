Stobreč sutra zatvara sportsko ljeto humanitarnim turnirom „4 LokalNa“: Balun, fešta i gost iznenađenja

Sportsko ljeto u Stobreču sutra će dobiti svoj veseli završetak. Na Salbunu se u nedjelju, 30. kolovoza, s početkom u 19 sati održava turnir „4 LokalNa“, zamišljen kao mala završna fešta za domaće, ali i događaj humanitarnog karaktera.

Na terenu će se naći ekipe četiri poznata stobrečka lokala – Palme, Primorca, Tonija i Struje. Dresove će ovoga puta obući konobari, vlasnici lokala i njihovi gosti, pa rezultat neće biti jedino što će se pratiti na Salbunu.

DONACIJE IDU POTREBITIMA

Posebna vrijednost cijelog događaja je njegova humanitarna komponenta. Donacije prikupljene tijekom turnira bit će namijenjene potrebitima, čime će završetak sportskog ljeta dobiti i puno važniju dimenziju od samog nadmetanja na terenu.

Organizatori najavljuju opuštenu domaću atmosferu, druženje i dobru zabavu. Nakon baluna slijedi i završna fešta uz Johnnyja Gitaru, a najavljen je i gost iznenađenja.

Dakle, nedjeljna večer na Salbunu rezervirana je za balun, domaću ekipu, glazbu i humanitarnu akciju – sasvim prikladan način da Stobreč isprati još jedno sportsko ljeto.

Turnir „4 LokalNa“ počinje u nedjelju u 19 sati na Salbunu.