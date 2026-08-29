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Stobreč sutra zatvara sportsko ljeto humanitarnim turnirom „4 LokalNa“: Balun, fešta i gost iznenađenja

Na Salbunu će snage odmjeriti ekipe četiri stobrečka lokala, a cijela priča ima i humanitarnu notu – prikupljene donacije namijenjene su potrebitima
salbun

Sportsko ljeto u Stobreču sutra će dobiti svoj veseli završetak. Na Salbunu se u nedjelju, 30. kolovoza, s početkom u 19 sati održava turnir „4 LokalNa“, zamišljen kao mala završna fešta za domaće, ali i događaj humanitarnog karaktera.

Na terenu će se naći ekipe četiri poznata stobrečka lokala – Palme, Primorca, Tonija i Struje. Dresove će ovoga puta obući konobari, vlasnici lokala i njihovi gosti, pa rezultat neće biti jedino što će se pratiti na Salbunu.

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DONACIJE IDU POTREBITIMA

Posebna vrijednost cijelog događaja je njegova humanitarna komponenta. Donacije prikupljene tijekom turnira bit će namijenjene potrebitima, čime će završetak sportskog ljeta dobiti i puno važniju dimenziju od samog nadmetanja na terenu.

Organizatori najavljuju opuštenu domaću atmosferu, druženje i dobru zabavu. Nakon baluna slijedi i završna fešta uz Johnnyja Gitaru, a najavljen je i gost iznenađenja.

Dakle, nedjeljna večer na Salbunu rezervirana je za balun, domaću ekipu, glazbu i humanitarnu akciju – sasvim prikladan način da Stobreč isprati još jedno sportsko ljeto.

Turnir „4 LokalNa“ počinje u nedjelju u 19 sati na Salbunu.

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