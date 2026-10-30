Stobreč – nova adresa za miran život uz more

Nadomak plaža Stobreč i Strožanac nastaje nova stambena zgrada sa samo osam stanova, površine od približno 50 do 103 m². Prodaju ekskluzivno vodi agencija Splitski Vali, a stanovi su upravo stigli u ponudu.

Život između mora i grada

Stobreč, mjesto s korijenima u antičkom Epetionu, ima onu rijetku kombinaciju koju mnogi traže: mir malog mjesta uz more i Split na dohvat ruke. Plaže Stobreč i Strožanac u blizini su, kao i sve što je potrebno za opušten svakodnevni život. Mirna okolina i izvrsna prometna povezanost čine ga jednako privlačnim mladima i obiteljima s djecom. Ovdje jutarnje kupanje prije posla i večernja šetnja uz more nisu poseban izlet, nego dio običnog dana.

Mala zgrada, više privatnosti

Zgrada je projektirana s naglaskom na funkcionalnost i kvalitetu stanovanja. U prizemlju su poslovni prostori, a na četiri etaže smješteno je samo osam stanova, povezanih liftom i stubištem. Manje susjeda znači više mira i osjećaj doma po mjeri čovjeka. Projekt ima pravomoćnu građevinsku dozvolu, betonski radovi su u tijeku, a završetak radova predviđen je početkom 2028. godine.

Stanovi po mjeri svakodnevice

U ponudi je osam stanova površine od 50 do 103 m², jednosobnih, dvosobnih i trosobnih, raspoređenih na četiri etaže. Takav raspon nudi izbor za svaku životnu fazu, od prvog vlastitog doma do prostranog obiteljskog stana.

Naglasak je na funkcionalnim rasporedima koji olakšavaju svakodnevicu, a balkoni pozivaju na jutarnju kavu i duge ljetne večeri. Uz stan je moguće kupiti i vanjsko parkirno mjesto.

Ekskluzivno u ponudi agencije Splitski Vali

Prodaju stanova u ovoj novogradnji ekskluzivno vodi agencija Splitski Vali, a prodaja je tek krenula. Ako tražite novi dom uz more, javite se Petri na 099 164 4556 ili Anti na 091 721 6115 – rado će vam predstaviti sve detalje projekta.