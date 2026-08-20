"Stobreč je 700 godina stariji od Splita": Polufinalna ludnica posebnog turnira u Hrvatskoj, domaćini će morati igrati za "broncu"

U Stobreču je u srijedu navečer odigrana završnica polufinalne večeri legendarnog malonogometnog turnira Salbun, a poznati su i sudionici velikog finala. Za naslov će se u petak, 21. kolovoza, boriti Tanka Priča i Trattoria Tinel.

U prvom polufinalu sastali su se domaći Ode G i Tanka Priča. Tanka Priča slavila je rezultatom 2:1 i osigurala mjesto u finalu.

Drugo polufinale donijelo je dvoboj dviju ekipa koje itekako dobro znaju kako se osvaja Salbun. Pit Stop, pobjednik od prije dvije godine, igrao je protiv Trattorije Tinel, osvajača turnira prije tri godine. Nakon velike borbe Tinel je finale izborio boljim izvođenjem penala, rezultatom 1:0.

Za treće mjesto tako će se boriti dvije domaće momčadi.

Rekordna godina: čak 48 ekipa

Ovogodišnji Salbun počeo je još 18. srpnja, a završit će finalnom večeri 21. kolovoza, što ga čini najdužim izdanjem turnira do sada.

Organizatori ističu kako je interes snažno porastao. Ove godine nastupilo je čak 48 ekipa, 16 više nego lani, a momčadi su pristizale od Šibenika sve do Dubrovnika.

„Salbun se igra već oko 70 godina, a turnir nekih 35 godina. Ove godine imali smo 48 ekipa, kao Svjetsko prvenstvo. Konačno smo produžili i samo ljeto u Stobreču, koje uvijek nekako utihne nakon Svetog Lovre. Radimo na tome da turnir ponovno oživi naše misto“, kazali su za Dalmaciju Danas Borna Očašić i Josip Plazibat, volonteri Mjesnog odbora Stobreč.

„Ovakvog turnira nema na svitu“

Ambicije za iduće godine još su veće. Organizatori su već ove godine željeli postaviti tribine u more, ali ideja zbog proceduralnih razloga nije realizirana.

„Sljedeće godine planiramo malu arenu s oko 250 mjesta na tribinama. Moramo biti svjesni da ovakvog turnira nema na svitu! Gledat ćemo zaštititi Salbun kao posebnu manifestaciju, ali o tom, po tom“, poručuju.

Planovi pritom ne staju samo na nogometu.

„Dogodine vraćamo plivački maraton koji se nekoć plivao od Porte do Bankine, vraćamo stupove za odbojkaški teren, radit ćemo svjetsko prvenstvo u gađanju vodenim balunima, svjetsko prvenstvo u trešeti i Salbun. Cilj nam je da Stobreč živi od 1. lipnja do 15. rujna.“

Stobreč želi više od jednog velikog turnira

Očašić i Plazibat smatraju da spoj sporta, tradicije i posljednjih arheoloških otkrića Stobreču daje veliki potencijal.

„Sa svim ovim planovima, ali i sjajnim posljednjim arheološkim istraživanjima, Stobreč pozicioniramo visoko na turističkoj karti Hrvatske. Od toga mogu imati koristi i ugostitelji i svi stanovnici.“

Podsjećaju pritom na dugu povijest mjesta.

„Stobreč je stariji od Splita minimalno 700 godina. Ako uzmemo u obzir nedavno otkriveno brončanodobno naselje, onda govorimo i o 1800 godina. Stobreč ima puno razloga misliti više svojom glavom jer imamo toliko toga za ponuditi.“

Finale posvećeno Šimunu Šoliću

Velika finalna večer imat će i snažnu emotivnu notu. Organizatori su odlučili izraditi bijele i crne majice u čast prerano preminulog Šimuna Šolića, mladog Stobrečanina koji je stradao u prometnoj nesreći na ulazu u mjesto.

„Bio je dobra duša mista, igrao je balun. U finalu smo zato odlučili napraviti bile i crne majice njemu u čast. Cila vala će blištit od bengalki“, poručuju organizatori.

Petak će tako u Stobreču biti puno više od obične završnice malonogometnog turnira. Nakon više od mjesec dana igre, rekordnog broja ekipa i brojnih uzbuđenja, Tanka Priča i Trattoria Tinel odlučit će tko će podignuti trofej Salbuna.