Što znači natpis na transparentu u Međugorju i zašto se autor poziva na lažne proroke?

Nakon nezapamćene devastacije Gospina kipa i paljenja oltara, u Međugorju je posebnu pozornost izazvao veliki transparent postavljen uz ogradu oko kipa. Na njemu su na poljskom jeziku ispisana imena nekoliko osoba, teška optužba za prijevaru i tvrdnja da autor za svoje navode posjeduje dokaze.

Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg — RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026

Prema prijevodu s poljskog jezika, na transparentu piše: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti, imam dokaze. Jeremija 14,14-15."

Uz prozivanje navedenih osoba, autor poruke pozvao se na odlomak iz Knjige proroka Jeremije koji govori o lažnim prorocima.

Što znači biblijska oznaka ostavljena na transparentu?

Oznaka "Jeremija 14,14-15" odnosi se na 14. poglavlje Knjige proroka Jeremije, odnosno retke 14 i 15. U njima se govori o lažnim prorocima koji tvrde da prenose Božje poruke i viđenja, iako ih Bog, prema biblijskom tekstu, nije poslao niti im je naredio da prorokuju.

Izbor upravo tog biblijskog odlomka pokazuje da je autor transparenta osobe čija su imena ispisana na platnu želio izravno povezati s optužbama o lažnim proročanstvima i lažnim viđenjima. Ipak, zasad nije poznato tko je transparent postavio niti na kakve se navodne dokaze poziva. Na fotografijama se vidi veliko bijelo platno ispisano crnim i crvenim slovima, postavljeno neposredno uz ogradu devastiranog kipa. Uz tekst su ostavljene i dodatne oznake, dok je broj "24/2" crnom bojom napisan na postolju.

Gospin kip prekriven crnom bojom

Gospin kip devastiran je tijekom noći. Crnom bojom prekriveni su lice, prednji dio tijela, ruke i stopala, a išarano je i postolje na kojem je velikim slovima na engleskom jeziku ispisano "DEVIL IN A SKIRT", odnosno "vrag u suknji". Na postolju i okolnom prostoru ostavljene su i druge poruke, brojevi te zasad nejasne oznake.

Počinitelj ili više njih nisu se, dakle, zaustavili samo na uništavanju kipa. Transparent s optužbama i pozivanjem na biblijski tekst očito je postavljen kao dio šire poruke ostavljene na mjestu vandalizma.

Zasad nema službenih informacija o tome tko je odgovoran za ovaj čin, koji su bili motivi te kolika je materijalna šteta nastala. Također nije potvrđeno jesu li policija i druge nadležne službe pronašle tragove koji bi mogli dovesti do počinitelja.

Nepoznata osoba snimljena kako pali oltar

Dalmacija Danas u posjedu je i snimke nadzorne kamere na kojoj se vidi nepoznata osoba koja tijekom noći izaziva požar na prostoru oltara. Na snimci se ubrzo pojavljuje veliki plamen koji zahvaća prostor oko oltara.

Pretpostavlja se da bi osoba sa snimke mogla biti povezana i s devastacijom Gospina kipa te postavljanjem transparenta, ali za to zasad nema službene potvrde. Identitet osobe nije poznat, a nije potvrđeno ni je li pronađena ili uhićena.

Čekaju se odgovori nadležnih institucija

Nije poznato je li u požaru netko ozlijeđen, kolika je šteta nastala na oltaru niti je li riječ o jednom počinitelju koji je izveo sve navedene radnje.

Novinarske upite poslali smo na nekoliko nadležnih adresa te očekujemo službene odgovore o okolnostima događaja, značenju ostavljenih poruka, mogućem počinitelju i daljnjim koracima policije i drugih službi.