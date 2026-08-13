Što žene najviše trebaju od muževa? Profesor s Harvarda dao zanimljiv odgovor

Arthur Brooks, profesor na Harvardu koji se bavi temom sreće, kolumnist The Atlantica i suautor bestselera s Oprah Winfrey, jednom je prilikom govorio o tome što smatra ključnim za uspješan brak i što je ženama najpotrebnije od njihovih supruga. Njegov odgovor je - obožavanje.

Više od poštovanja

Brooks tvrdi da žene u obitelj ulažu velik biološki i praktični napor, pa smatra da partnerova predanost mora biti jasno vidljiva i nadilaziti samo poštovanje ili ravnopravnu podjelu obaveza, piše Index.

"Nešto u stilu: 'Dušo, borio bih se s tigrom za tebe i samo za tebe.' To je obožavanje, zar ne?", rekao je. Prema njegovu mišljenju, upravo se takvim osjećajem pokazuje snažna predanost partnerici, a njegov nedostatak s vremenom može narušiti odnos.

Iako je Brooks društveni znanstvenik, ova tvrdnja je više argument nego znanstveni zaključak. Oslanja se na evolucijsku psihologiju, koju ne podržavaju svi stručnjaci. Ipak, šira ideja ima uporište u istraživanjima.

Znanstvenik John Gottman desetljećima je proučavao brakove i utvrdio da je sustav "naklonosti i divljenja" jedan od najjačih pokazatelja hoće li par ostati zajedno. S druge strane, prezir je prepoznao kao jedan od najpouzdanijih znakova razvoda.

Snimka Brooksova gostovanja brzo se proširila, a najsnažnije reakcije nisu došle od onih koji se s njim ne slažu, već od žena koje su ponudile svoju definiciju obožavanja.

Djela, a ne velike riječi

"Borio bi se s tigrom za tebe, ali bi li oprao posuđe?", napisala je jedna korisnica. Zatim je objasnila: "Zbog malih stvari žena se osjeća najvoljenije. Iskreno, reći da bi se borio s tigrom ne znači ništa jer se to nikada neće dogoditi i zvuči samo kao prazna priča."

Druge su bile još izravnije. "Takvo obožavanje moraju vidjeti na djelu, a ne samo čuti riječi. Možeš mi reći da bi umro za mene, ali ako nikada nisi stvarno prisutan i ne daješ mi do znanja da sam ti važna, te riječi ne znače ništa."

Treća je Brooksovu tvrdnju nadopunila vlastitim viđenjem: "Ženama treba obožavanje, odnosno brižna ljubav, a muškarcima divljenje, odnosno ljubav i poštovanje. Kad se to dvoje uskladi, nastaje kemija."