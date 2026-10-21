Što udišemo i tko za to odgovara? Hrvatska uvodi stroža pravila, a građanima se otvara mogućnost naknade štete

Hrvatsku očekuju stroža pravila kada je riječ o kvaliteti zraka, a promjene bi se mogle odraziti i na način praćenja onečišćenja, informiranja građana te odgovornost za štetu nastalu zbog kršenja propisa. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije predstavilo je u srijedu nacrt novog Zakona o zaštiti zraka, kojim se domaće zakonodavstvo usklađuje s europskim pravilima. Jedan od glavnih ciljeva jest dosegnuti nove standarde kvalitete zraka do 2030. godine.

Novi zakon donosi strože granične vrijednosti za pojedine onečišćujuće tvari, među kojima su lebdeće čestice PM2,5 i PM10 te dušikov dioksid, koji predstavljaju značajan rizik za zdravlje ljudi.

„Jedan od ključnih ciljeva jest postizanje novih standarda kvalitete zraka od 2030. godine, uz strože granične vrijednosti za onečišćujuće tvari, među kojima su lebdeće čestice PM2,5 i PM10 te dušikov dioksid”, istaknuo je ravnatelj Uprave za klimatsku tranziciju Mario Stipetić.

Stroži nadzor i bolje informiranje građana

Predloženim zakonom planira se modernizirati sustav praćenja i procjene kvalitete zraka, uz preciznije određivanje odgovornosti nadležnih institucija. Posebna pozornost posvetit će se područjima na kojima koncentracije štetnih tvari prelaze dopuštene granice, kako bi se mjere za smanjenje onečišćenja mogle učinkovitije planirati i provoditi.

Među novostima je uspostava posebnih mjernih lokacija, takozvanih superlokacija, koje bi trebale omogućiti detaljnije praćenje stanja zraka. Predviđeno je i kvalitetnije informiranje stanovništva tijekom izvanrednih situacija, poput velikih požara i drugih nesreća koje mogu utjecati na kvalitetu zraka.

U planu je i uvođenje novih registara emisija iz malih kućnih ložišta te necestovnih pokretnih strojeva.

Važan dio zakonskih izmjena odnosi se i na prava građana. Preciznije će se urediti pristup pravosuđu, mogućnost naknade štete zbog narušenog zdravlja uslijed kršenja europskih propisa o kvaliteti zraka te prekršajna odgovornost.

Nova pravila za ulaganja u energetsku tranziciju

Uz zakon o zaštiti zraka, Ministarstvo je predstavilo i prijedlog uredbe kojom će se detaljnije regulirati provedba Modernizacijskog fonda u Hrvatskoj.

Riječ je o europskom financijskom instrumentu namijenjenom državama članicama, uključujući Hrvatsku, za ulaganja u modernizaciju energetskih sustava, povećanje energetske učinkovitosti i provedbu klimatskih ciljeva.

Novom uredbom jasnije će se definirati postupci odabira projekata i ulaganja, rokovi za podnošenje prijedloga te način ostvarivanja prihoda. Cilj je uskladiti hrvatski sustav s izmijenjenim europskim pravilima i osigurati učinkovitiju provedbu financiranih programa.

Jedna od zanimljivijih tema predstavljenih u Ministarstvu odnosi se na certificiranje ugljika, sustav koji bi poljoprivrednicima mogao otvoriti nove mogućnosti ostvarivanja prihoda.

Naime, poljoprivredne aktivnosti kojima se povećava količina ugljika pohranjenog u tlu ubuduće bi mogle dobiti mjerljivu i certificiranu vrijednost. To znači da se pozitivan klimatski učinak određenih poljoprivrednih praksi ne bi vrednovao samo kao doprinos zaštiti okoliša, nego bi mogao imati i ekonomsku korist.

No, za ostvarivanje takve vrijednosti potrebno je dokazati stvarni učinak primijenjenih mjera, provesti mjerenja te osigurati neovisnu provjeru i certificiranje.

Nakon ispunjavanja propisanih uvjeta, poljoprivrednici bi ostvareni učinak mogli pretvoriti u certificirane jedinice i ponuditi ih zainteresiranim kupcima, u skladu s pravilima tržišta i certifikacijske sheme.

Time bi skladištenje ugljika u poljoprivrednom tlu moglo postati dodatni izvor prihoda za poljoprivredna gospodarstva. Ipak, riječ je o dobrovoljnom sustavu koji ne zamjenjuje obvezu smanjenja emisija stakleničkih plinova niti je dio europskog sustava trgovanja emisijama, poznatog kao EU ETS.

Promjene i za nacionalne parkove, parkove prirode te DHMZ

Ministarstvo je predstavilo i novi pravilnik kojim se uređuje korištenje nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda institucija iz njegove nadležnosti.

Dosadašnja pravila odnosila su se samo na javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, no novi propis obuhvatit će i Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer” te Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Glavna tajnica Ministarstva Martina Horvatić pojasnila je da se pravilnikom žele uspostaviti jedinstvena pravila za sve navedene proračunske korisnike.

Namjera je povećati transparentnost raspolaganja sredstvima, jasnije definirati načine korištenja donacija i vlastitih prihoda te omogućiti učinkovitiji nadzor Ministarstva.

Svi predstavljeni propisi nalaze se u fazi prijedloga i tek trebaju biti upućeni u javno savjetovanje.