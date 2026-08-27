Što turistički videozapisi otkrivaju o Dalmaciji, a turističke statistike ne

Hrvatska je itekako privlačna destinacija za mnoštvo turista koji traže dobar provod, skrivene plaže, prirodu, ali i noćni život. No doba društvenih mreža, sasvim očekivano, promijenilo je način na koji gledamo turistički sadržaj, statistike i općenito planiranje putovanja. Ako ste ljubitelj konkretnih brojki, evo nekoliko. Na razini cijele zemlje Hrvatska je od siječnja do srpnja zabilježila 12,4 milijuna dolazaka i 59,1 milijun noćenja, što je otprilike 1% više nego godinu ranije, a to možda i ne zvuči posebno impresivno. No ako podatke promatramo sezonski, vlasti sve više žele da rast dolazi iz proljetne i jesenske sezone te cjelogodišnjeg turizma, umjesto da se još više ljudi jednostavno nagura na obalu u srpnju i kolovozu. Svi ti turisti snimaju videozapise, neke dobre, neke loše. Ti videozapisi zatim kruže društvenim mrežama i privlače nove turiste gladne novih destinacija. Upravo su takvi videozapisi važni za otvaranje novih turističkih horizonata.

Najčešće su amaterski i neprofesionalni, ali svejedno učinkoviti. No tu i tamo naiđete na lijepo montiran video napravljen uz Clideo, jedan od sve popularnijih alata koji rade izravno u pregledniku, a koji možete koristiti besplatno i odmah krenuti s uređivanjem.

Montaža prenosi osjećaj, a ne samo prizore

Da, možete dokumentirati događaje, ali potencijalni turisti i vaša online publika ne žele gledati samo činjenice i prizore. Žele osjetiti mjesto. Kako zalazak sunca izgleda baš na toj plaži? Kako dječji smijeh može učiniti mjesto toplim i domaćim? A možda je riječ o mladim samcima koji žele znati koliko su blizu mjesta za izlaske. Shvaćate poantu.

Evo kratkog slijeda za montažu ako svojim pratiteljima želite pokazati pravu Hrvatsku, privući ih, ali ih ne i zavarati.

Prenesite dva videozapisa iste lokacije u Clideo.

Idealno je da jedan prikazuje stvarnu gužvu u kolovozu, a drugi pažljivo kadriran prizor na kojem mjesto izgleda gotovo prazno. Skratite oba videozapisa na najsnažnijih 5–10 sekundi kako bi kontrast bio odmah vidljiv. Postavite ih jedan uz drugi u podijeljenom prikazu tako da ih složite na vremenskoj liniji i svaki smanjite na polovicu kadra. Clideo to izravno podržava u svom Video Editoru. Dodajte jednostavne tekstualne oznake poput „Što se objavljuje” i „Što je ostalo izvan kadra”. Zatim pustite da „Instagram verzija” preuzme cijeli ekran: čvrsto izrežite kadar, uklonite rubove koji odvlače pažnju, utišajte izvornu buku gomile i po želji dodajte smireniju glazbu. Vratite se na neizrezanu verziju s izvornim ambijentalnim zvukom. Već samo ta montažna odluka može prenijeti poruku: kamera zapravo nije lagala, montažer je samo odlučio što ćete smjeti vidjeti. Završite kratkim podijeljenim prikazom „prije i poslije” i izvezite video.

Clideo vam također omogućuje dodavanje prijelaza između videozapisa i podešavanje njihova trajanja.

Još jedno zanimljivo pitanje jest tko su zapravo ti hrvatski turisti. Oni koji već dolaze, ali i oni koji bi tek mogli doći.

Strani turisti i dalje dominiraju

Dalmacija je izrazito međunarodno turističko tržište. Od ukupno 27,79 milijuna noćenja ostvarenih do kraja srpnja, oko 23,84 milijuna ostvarili su strani turisti, a samo oko 3,95 milijuna domaći gosti. Drugim riječima, otprilike 86% noćenja otpada na strance.

Na razini cijele Hrvatske najveća strana tržišta do kraja srpnja bila su Njemačka, Slovenija, Austrija, Poljska i Češka, dok su važnu ulogu imali i Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Bosna i Hercegovina te Italija. Samo su njemački turisti u prvih sedam mjeseci ostvarili približno 10,3 milijuna noćenja u Hrvatskoj. Treba spomenuti još nešto: prihodi rastu brže od broja posjetitelja. Prema podacima Hrvatske narodne banke, prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju 2026. dosegnuli su 945,2 milijuna eura, što je povećanje od 9,2% u odnosu na prethodnu godinu, iako broj turista tijekom cijele sezone očito ne raste ni približno tom brzinom. Priča hrvatskog turizma zato je sve više priča o vrijednosti i prihodima, a manje o pukom povećavanju broja turista. Naravno, i ta statistika ima svoju tamniju stranu.

Cijene su postale jedan od velikih problema

Hrvatska Vlada i turističke institucije tijekom 2026. bile su neuobičajeno otvorene po tom pitanju. Prije početka ljetne sezone Vlada je upozorila poduzetnike da su cjenovna konkurentnost i kvaliteta među najvažnijim izazovima hrvatskog turizma te pozvala na razumno formiranje cijena. Što god to točno značilo.

Hrvatska narodna banka iznijela je u osnovi istu poruku, samo ekonomskim rječnikom. U svojim izgledima za 2026. navodi da visoke cijene hotela i restorana narušavaju konkurentnost hrvatskog turizma i mogu smanjiti inozemnu potražnju. Ministarstvo turizma također je u lipnju objavilo da istraživanja na najvažnijim emitivnim tržištima pokazuju suzdržaniju potražnju nego prethodnih godina, zbog čega omjer cijene i kvalitete postaje sve važniji.

To donekle objašnjava neobičnu kombinaciju koju trenutačno gledamo: rekordna razina turizma + vrlo malen rast + viši prihodi + zabrinutost zbog cijena. Drugim riječima, Dalmacija nema problema s privlačenjem turista. Clideo videozapisi za to se sasvim dobro pobrinu. Izazov je spriječiti da Hrvatska postane toliko skupa da turisti počnu skraćivati boravke, birati jeftiniji smještaj, putovati izvan glavne sezone ili jednostavno odabrati konkurentske destinacije.

A tu je i pitanje prekomjernog turizma

Same brojke ipak mogu biti pomalo zbunjujuće, a Dalmacija je u središtu svega. Gotovo polovica svih turističkih noćenja ostvarenih u Hrvatskoj tijekom srpnja zabilježena je upravo u Dalmaciji: 14,76 milijuna od ukupno približno 29,56 milijuna.

Split, Dubrovnik, Zadar i otoci zato se suočavaju s klasičnim problemom zrelih mediteranskih turističkih destinacija: turizam je gospodarski neophodan, ali koncentracija gostiju tijekom vrhunca sezone stvara pritisak na stanovanje, promet, javni prostor, infrastrukturu i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Hrvatska turistička politika udaljila se od ideje dovođenja što većeg broja ljudi pod svaku cijenu. Aktualna strategija naglašava održivi turizam, ravnomjerniju regionalnu raspodjelu gostiju, kvalitetnije proizvode i produljenje turističke aktivnosti izvan srpnja i kolovoza. Brojke za 2026. zapravo podupiru takav pristup: broj turista tijekom vrhunca ljeta već je golem i gotovo da više ne raste, dok je najveći postotni rast ranije tijekom godine ostvaren upravo u predsezoni.

Zaključno, hrvatski turizam u apsolutnim brojkama cvjeta. Društvene mreže pomažu. Amaterski videozapisi, koje korisnici sami uređuju u Clideu i drugim besplatnim alatima koji rade u pregledniku, pomažu prenijeti osjećaj mjesta. Dalmacija je do kraja srpnja zabilježila približno 5,45 milijuna dolazaka i 27,8 milijuna noćenja, što predstavlja gotovo polovicu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj. Samo je Splitsko-dalmatinska županija premašila 11 milijuna noćenja. Rezultati za 2026. tek su nešto bolji nego 2025., srpanj je bio snažan, a turistički prihodi značajno rastu, no Hrvatska je sve zabrinutija zbog cijena, omjera cijene i kvalitete te pretjerane ovisnosti o obalnom turizmu tijekom vrhunca sezone. Strateško pitanje zato se sve više mijenja iz „Kako privući još više turista?” u „Kako ostvariti veće prihode, rasporediti turizam na više mjeseci, zaštititi život lokalnog stanovništva i ponuditi gostima dovoljno vrijednosti da se nastave vraćati?”